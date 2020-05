¿Quiénes pueden acceder al subsidio del 50% de la prima?

Durante su espacio diario ‘Prevención y Acción’, el presidente Iván Duque anunció algunos ajustes para actividades al aire libre durante el aislamiento obligatorio, a partir del primero de junio, para niños, jóvenes, adultos y personas mayores 70 años o con preexistencias y comorbilidades. Así mismo, informó sobre apoyo a empresas para el pago de la prima de junio, siempre y cuando haya un acuerdo fraterno entre trabajadores y empleadores.



El Gobierno definió que los niños y niñas entre los 2 y 5 años podrán realizar actividades al aire libre 3 veces a la semana por 30 minutos diarios.



Por su parte, para los niños y jóvenes entre los 6 y 17 años se extenderá a una 1 hora su salida a actividades al aire libre, durante 3 veces a la semana.



Así mismo, los adultos de 18 a 69 años podrán realizar actividades al aire libre por dos horas diarias. Antes era una hora.



Los mayores de 70, a quienes no se les recomendaba salida, podrán hacerlo por 30 minutos, tres veces en la semana, así como para personas con preexistencias y comorbilidades severas.



Estos horarios están sujetos las disposiciones de las alcaldías locales.



Así mismo, el presidente precisó qué sigue después del primero de junio para el país.



De acuerdo con el mandatario, no habrá eventos masivos ni públicos ni privados y se mantendrá el aislamiento preventivo, aunque también se abren espacios de recuperación y reactivación.



APOYO PARA PAGO DE PRIMA



El presidente también informó que habrá apoyo a trabajadores y empresas para el pago de la prima de junio.



Según el Gobierno, se les otorgará el 50% de la prima a los trabajadores formales que devengan un salario mínimo.



Para acceder a este beneficio, los empleadores y los trabajadores deben establecer un acuerdo fraterno y va dirigido a empresas que hayan bajado más del 20 por ciento sus ingresos durante la pandemia, tal y como ocurre con el beneficio de subsidio a la nómina.



El Jefe de Estado explicó que las empresas que hayan visto reducidos sus ingresos y tengan a sus trabajadores formalizados en el sistema de seguridad social, podrán llegar a un acuerdo amistoso con los empleados para pagar el 50 % restante en dos o tres cuotas.



Ángel Custodio Cabrera, ministro de Trabajo, añadió que la medida "aplicará siempre y cuando haya un acuerdo fraterno entre el empleador y el empleado". Y anunció, además, que "a quienes les suspendieron sus contrato de trabajo (alrededor de 600.000 personas) podrán recibir un Ingreso Solidario de 160 mil pesos para cubrir parte de sus necesidades".



10% DEL PIB PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA



Por su parte, el viceministro general de Hacienda Juan Alberto Londoño afirmó este miércoles en el especial televisivo que el Gobierno ha destinado cerca del 10% del PIB en la atención de la emergencia económica ocasionada por el covid-19.



De acuerdo con Londoño, los recursos se han dirigido a proteger la salud, a los más vulnerables, al empleo y las empresas.



De esta manera, se han invertido $7,2 billones adicionales para el sector salud, con el fin de fortalecer el Sistema Nacional de Salud y la red de Unidades de Cuidados Intensivos e Intermedios, expandir la capacidad diagnóstica, compra de elementos de protección personal, de elementos de bioseguridad para los centros de reclusión, paquetes de atención en salud, bonificación para el personal médico, entre otras.



En cuanto a la protección de los más vulnerables, el viceministro indicó que se han invertido $4,5 billones para este fin, que incluye los giros adicionales de Colombia Mayor, Jóvenes y Familias en Acción, la implementación de la devolución del IVA, el Ingreso Solidario y el financiamiento de servicios públicos.



Frente al empleo, expresó que ya son $10,4 billones los que se han destinado a programas para protegerlo, empezando por las líneas garantizadas por la Nación para el pago de nómina y trabajadores independientes, el pago parcial de los aportes al Sistema General de Pensiones por dos meses y la creación del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) para subsidiar la nómina con el 40% de un salario mínimo por trabajador. En este mismo sentido, manifestó que para las empresas se crearon otras dos líneas garantizadas para capital de trabajo y las microfinancieras, así como ampliar la oferta de crédito a través de una mayor liquidez de Bancoldex y Findeter.



El viceministro recordó que la estrategia económica a la que ha recurrido el Gobierno nacional se ha basado en un endeudamiento responsable y oportuno con fondos públicos con el fin de no recurrir a los mercados internacionales. En ese sentido, se han conseguido $25 billones de recursos de deuda así: $12,1 billones del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE), $3 billones del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), $9,8 billones de las inversiones obligatorias de establecimientos de crédito en deuda pública y $330 mil millones del Fondo de Riesgos Laborales.



De igual forma, el aprovechamiento de los excedentes de las entidades con participación estatal, ha permitido conseguir recursos del orden de los $3,25 billones; $2,6 billones del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura (Fondes) y $650 mil millones de otras entidades. Además, se recaudarán $300 mil millones del impuesto solidario para los funcionarios y contratistas del Estado.