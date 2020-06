Medición de servicios públicos no debe ser por promedios sino exacta

Este lunes, el presidente Iván Duque, en su habitual programa 'Prevención y Acción' hizo un balance de las medidas implementadas para enfrentar la pandemia del coronavirus en el país.

María Fernanda Suárez, ministra de Minas, aseguró que durante la pandemia han reconectado a 84.000 hogares al servicio de electricidad y 71.00 hogares al servicio de gas.



Reiteró que congelaron el precio del kilovatio en la electricidad a partir del 15 de abril, "por lo tanto, los recibos que les van a llegar ahora a los colombianos en el mes de junio no pueden tener un incremento frente al mes de mayo", enfatizó.



Además, prohibieron que se haga la medición por promedios, "tiene que ser la medición exacta del medidor. Esto lo tienen que hacer todas las empresas de servicios públicos, salvo si alguien no deja a la compañía entrar al predio".



Suárez enfatizó que cualquier persona que tenga una queja debe ponerla ante la Superintendencia de Servicios Públicos.



La Ministra agregó que para los estratos 1 y 2 extendieron para el mes de junio la medida de diferir automáticamente a 36 meses, sin ningún costo, y para los estratos 3 y 4 se va a diferir a 24 meses, solamente pagando la inflación. "Esto, solamente para los hogares que no puedan cumplir con el pago de los servicios públicos".