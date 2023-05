En vivo- debate de reforma a la salud: se aprueban otros 12 artículos 

Este martes 23 de mayo de 2023, continúa en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes el primer debate de la reforma de la salud, uno de los proyectos más importantes del gobierno de Gustavo Petro.



Hasta ahora, se han aprobado 117 artículos y la discusión se centra en los 22 puntos que faltan para que la iniciativa pase el primer debate, después de varias semanas en él.



Los artículos que se discuten en esta sesión son: 4, 24, 25, 36, 46, 59, 70, 71, 72, 74, 79, 80, 81, 82, 95,100, 122,124, 132, 133, 138 y 139.

Minuto a minuto

6:38 pm. Anuncian votación en bloque de 14 artículos nuevos.



6:15 pm. Se aprueba artículo 139 sobre la promulgación y vigencia del proyecto de ley con 14 votos a favor y 6 en contra.



5:55 pm. Se elimina el bloque de los siguientes 9 artículos del proyecto: 36, 59, 70, 71, 72, 74, 79, 80, 81.



En este bloque destacan temas como el Fondo Departamental y Distrital de Salud, el fondo de cuenta regional en salud y la Gestión Pública de los servicios de salud.



5:37 pm. Se aprueba el artículo 138 que otorga 6 facultades extraordinarias al presidente de la República por un término de 6 meses con 14 votos a favor y 6 en contra.



05:32 pm. Se aprueba el artículo 100 sobre la función jurisdiccional de la Superintendencia Nacional de Salud.



(Ver: Reforma de la salud: se enreda trámite y no hay apoyo de conservadores).



5:07 pm. Se aprueba el artículo 132 sobre la consulta y consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas con 14 votos a favor y 6 en contra.



5:00 pm. Se aprueba el artículo 25 con la modificación propuesta por los representantes Ávila y Salcedo, con 12 votos a favor y 7 en contra. Dicho artículo avala las funciones de coordinaciones departamentales o distritales de las RIISS.





4:06 pm. El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, aseguró que habrían llegado a acuerdo para eliminar 10 artículos del proyecto, entre ellos el 82 (sobre unidades zonales de planeación) y la modificación del 138 (que le otorga 6 facultades extraordinarias al presidente de la república).



3:50 pm. Se aprueba artículo 24 sobre la coordinación Regional de las redes integradas e integrales de salud con 15 votos a favor y 5 en contra.



3:13 p.m. A esta hora se aprueba el artículo 124 sobre la autorregulación médica. Se obtuvieron 14 votos a favor y 4 en contra.



3:00 p.m. Continua el debate y se aprueba el artículo 122. Este referente a la autonomía profesional médica. Con 12 votos a favor y 4 en contra se aprobó.



(Ver: Reforma de la salud: artículos polémicos se discutirán este jueves 18).



2:48 p.m. Sobre el artículo 123 se cambia el verbo y el texto queda redactado así: “El médico actúa con ética, libertad, autonomía, autorregulación y profesionalismo con el objeto de poner sus conocimientos y técnicas al servicio de atención al paciente”. También se eliminó que el paciente o su representante puedan pedir a la Junta Médica discutir un caso, ahora sólo podrá hacer eso otro médico.



2:40 p.m. Llega el momento de reglamentar el artículo 123 que se refiere al ‘acto médico’.



(Vea: Qué dice el artículo de la reforma de la salud que genera alerta).



2:30 p.m. Se inicia el debate sobre el artículo 95 sin ningún cambio. En el se reglamenta el sistema de inspección, vigilancia y control del nuevo sistema de salud en cabeza de la Superintendencia de Salud.



2:20 p.m. A esta hora se aprueba el artículo 4 con 13 votos a favor y 4 en contra.

El texto dice: “El modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo se fundamenta en la Atención Primaria en Salud universal, centrado en las personas, las familias y las comunidades, integra como principios la interculturalidad, la igualdad, la no discriminación y la dignidad e implementa las estrategias de atención primaria en salud integral, salud familiar y comunitaria, participación social (...) ”.



2:04 p.m. Después de las dos votaciones, se inicia la discusión del artículo 4 como se estableció originalmente.



2:00 p.m. Nuevamente se vota la segunda proposición del artículo 4 y esta vez se obtuvieron 9 votos en contra y 8 a favor. Es decir, no hubo modificación.



1:55 p.m. Se empata la votación de la segunda proposición. Sobre la segunda proposición para el artículo 4 hecha por el representante Germán Rozo, del partido Liberal, empató en votos con 9 a favor y 9 en contra. El presidente de la Comisión Séptima, Agmeth Escaf, solicita votar nuevamente la proposición



1:51 p.m. Se niega la propuesta de cambiar el artículo 4 hecha por el representante Juan Felipe Corzo del Centro Democrático. Se obtienen 14 votos en contra y 3 a favor.



1:34 p.m. Sobre el artículo 4 Andrés Forero, representante del Centro Democrático, advierte que sobre las dos proposiciones que hay alrededor del artículo se deben votar ambas, de manera individual y secuencial.



1:16 p.m. Los representantes continúan con el artículo 4 sobre el modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo.



Se enfocan en los Centros de Atención Primaria, la atención primaria, la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades, entre otros puntos importantes.



1:12 p.m. Se aprueba el artículo 46 tras cambios planteados por Alfredo Mondragón

Los empleados públicos con derechos de carrera administrativa o nombrados en provisionalidad serán vinculados laboralmente de manera formal a las Instituciones de Salud del Estado.



12:51 p.m. Inician con votación para el artículo 46. Dicho punto plantea la vinculación laboral de los trabajadores de la salud y la posibilidad de acceder a un régimen laboral especial. Había una proposición para eliminar el artículo. Sin embargo, fue negada.



12:43 p.m. El representante Víctor Salcedo propone votar artículo por artículo y el resto de votada por los congresistas de la Comisión lo aprueben.



12:09 a.m. Una hora y 10 minutos después de lo citada, inicia la verificación del quórum para dar inicio a la discusión de los últimos 22 artículos.



(Vea: Reforma de la salud, a 22 artículos de pasar su primera prueba).



11:50 a.m. Aún no inicia la discusión pero ya los representantes empiezan a llegar y a ubicarse en sus puestos para que pueda comenzar la sesión.



11:00 a.m. El representante del Centro Democrático, Andrés Forero, denunció a través de Twitter que supuestamente estarían atrasando el debate para obtener las mayorías que requiere el Gobierno para aprobar los últimos puntos del proyecto.



(Vea: Rápido avance de la reforma de la salud desata nuevas críticas).



"Ya empezaron otra vez el gobierno y Agmeth Escaf con las “jugaditas” en el trámite de la reforma a la salud. Estábamos citados a las 9 a.m. y aplazaron a las 11 a.m. Varios de los artículos restantes requieren mayoría absoluta y al parecer todavía no la tienen", dijo.



(Vea: Adres, ganadora tras 'OK' para el artículo 60 de la reforma a la salud).



9:55 a.m. La sesión fue aplazada para las 11:00 de la mañana por instrucción de la mesa directiva.



9:50 a.m. Para este martes 23 de mayo los representantes de la Comisión Séptima de la Cámara citaron sesión a las 9:00 a.m. Por el momento, 50 minutos después, no inicia aún el debate.



(Vea: Reforma de la salud: los inconvenientes que está teniendo el proyecto).



PORTAFOLIO