Balance de Mincomercio sobre reapertura de frontera con Venezuela

Este 27 de julio en el Encuentro Binacional de Colombia con Venezuela el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo calificó la reapertura de la frontera por Norte de Santander como todo un éxito, gracias al trabajo conjunto de las naciones.



La entidad, señaló que "entre el 26 septiembre de 2022, cuando se abrió paso a carga por los puentes de Norte de Santander, y el 30 de junio de 2023 se alcanzó una suma de US$143,8 millones".



En cuanto al departamento de Norte de Santander, según lo compartió la entidad, "el vecino país representó en los cinco primeros meses del año más de la mitad (55,3 %) de sus exportaciones no tradicionales".



De igual forma, la reapertura, habría contribuido, según el Ministerio, a reducir los indicadores de pobreza y desigualdad, considerando las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) .



En este sentido, el ministro, Germán Umaña, destacó la importancia que tienen las empresas en esta reactivación y señaló que: "Debe incorporarse mucho más a las políticas de reindustrialización, comercio exterior y turismo, que se han trazado desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo".



El líder de la cartera, también celebró que se hubiese adelantado el Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial número 28, por el cual "se incluyeron, mejoraron y ajustaron las preferencias arancelarias a 710 productos de exportación de Colombia a Venezuela y a 515 de exportación de Venezuela a Colombia, que se sumaron a las cerca de 5.000 que estaban en el Acuerdo desde 2011".



“Con este exitoso proceso en Norte de Santander, se revive y avanza la integración de las fronteras. Desde el Gobierno del Cambio, trabajamos no solo por la integración regional, la solución amigable de conflictos, de crisis humanitaria, económica y social que han vivido algunas zonas de frontera, sino también para superar las brechas y garantizar el mejoramiento institucional y el adecuado desarrollo socioeconómico”, confirmó el Ministro Umaña Mendoza.



Sobre Venezuela, el Ministerio aseguró que luego de la reapertura de la frontera, el país se ha convertido en uno de los 10 destinos más importantes de Colombia para exportaciones de bienes no mineros, pasando del puesto 11 al séptimo.



