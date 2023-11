No se cerraron acuerdos entre el presidente Petro y Álvaro Uribe: algunas posturas

El presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe se reunieron a puerta cerrada. La conversación principal de esta cita fue sobre la reforma a la salud que viene adelantando su trámite en el Congreso.



La reunión, que se tenía prevista desde hace una semana, contó con la presencia de varios congresistas del Centro Democrático y del Pacto Histórico. En esta se tenía previsto discutir los puntos en común y en desacuerdo que giran en torno a la iniciativa que busca reformar el sistema de salud en Colombia.

#EsNoticia | A esta hora el Presidente @PetroGustavo se reúne con el expresidente @AlvaroUribeVel. La conversación central es sobre la Reforma a la Salud.



En general, al término del encuentro, la principal conclusión fue que las diferencias entre los sectores son notorias, pero con algunos puntos coincidentes.



Sin embargo, más allá de esto, ambos sectores destacaron la importancia de dichos espacios de diálogo.



Para Carlos Meisel, vocero del Centro Democrático, fue un “debate argumentativo de parte y parte”, además señaló que su partido insiste que la reforma no es necesaria y que “el gobierno no necesita poner en riesgo todo el sistema”, expuso en rueda de prensa.



En esta misma vía, e incluso con un tono más duro, la congresista Paloma Valencia, añadió: "No veo ningún punto medio. Nosotros estamos en contra de toda la reforma que se ha presentado y consideramos que hay que buscar mecanismos para llegarle con salud a la población (…) pero eso no tiene nada que ver con destruir el sistema que hoy tenemos”.



Mientras que la postura de Gobierno se mantuvo en tono de diálogo y la búsqueda de un acuerdo. Así, por ejemplo, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo: "Es claro que algunos sectores del país, que nosotros respetamos, tienen una diferencia. Queremos sentarnos a revisar cuáles son esas diferencias porque sentimos que muchas de ellas ya han sido recogidas en lo que se ha venido debatiendo”.



Finalmente, el expresidente Uribe fue el único de los invitados que no se dejó ver de los medios, él entró por la parte trasera.



