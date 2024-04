Enfermos, los que sufren por falta de suministro de medicamentos

Los medicamentos son fundamentales y los requieren poblaciones de toda condición socioeconómica.



Son imprescindibles para el manejo de enfermedades crónicas como Diabetes o Hipertensión arterial, se requieren en el tratamiento de Enfermedades Huérfanas y Enfermedades Catastróficas como el Cáncer, para condiciones agudas y trauma, para cirugía, hospitalización, manejo ambulatorio, para niños y ancianos.



(Vea: ¿Qué pasará con los usuarios de Sanitas tras la intervención de la Supersalud?).



Se estima que la mitad de los colombianos necesitan de algún fármaco para mejorar o mantener sus condiciones de salud, e incluso para impedir complicaciones o la muerte. Sin embargo, el desabastecimiento de los dos últimos años se agrava cada vez más, afectando a los pacientes mientras el Ministerio de Salud y el Invima miran para otra parte.



A raíz de la pandemia por covid-19, el desabastecimiento de medicamentos ha sido un problema mundial en aumento.



Según el World Economic Forum, una encuesta realizada entre los países de la Unión Europea en 2022 encontró que sus 27 miembros sufrían de algún tipo de escasez de medicinas y el 76% informaba que era peor que en 2021; 79% indicó faltantes en antibióticos, mientras que tres cuartas partes tenían dificultades para conseguir algunos fármacos de uso respiratorio, cardiovascular y gastrointestinal.



En Estados Unidos ha habido dificultades para conseguir el conocido Ibuprofeno (parenteral) y en México, para poner un caso latinoamericano, ha habido continuos desabastecimientos para tratamientos de enfermedades comunes y crónicas.



¿Cuáles son las causas de esta situación global? Los problemas en la cadena de abastecimiento de materias primas se agravaron durante la pandemia debido a la salida de algunos grandes productores de API (Active Pharmaceutical Ingredient) particularmente en Asia, quedando la industria sin opciones para la elaboración del producto terminado en muchos casos; también, la cadena de producción ha sido afectada por variables macroeconómicas como la inflación o la imposición de mayores impuestos en sus países de origen; y hasta la guerra en Ucrania con las severas restricciones que ella implica en toda esa región parece aportar su grano de arena.



El proteccionismo de algunos países y consideraciones geopolíticas han sido otro factor que alimenta el fenómeno de desabastecimiento, pues varios gobiernos de países productores han expedido regulaciones para impedir a su industria exportar determinados productos.



Igualmente es cierto que una parte de la industria en el mundo ha venido reemplazando sus líneas de producción fármaco-química tradicional, quedando sin producción suficiente ciertas franjas terapéuticas.



El logro de equilibrios entre las regulaciones de precios y la rentabilidad de la cadena farmacéutica es un asunto sensible por resolver, pues en la búsqueda legítima de los gobiernos por lograr los precios más bajos posibles, eventualmente se afecta la factibilidad de comercialización de productos excesivamente regulados, originando su salida del mercado o una comercialización restringida.



Igualmente, la preferencia del mercado institucional de ciertas moléculas o principios activos por sobre otros, genera menor disponibilidad de los productos no elegidos; en otras palabras, si en el Sistema de Salud se compran ciertos medicamentos, la consecuencia obvia es que empiezan a escasear o desaparecer aquellos que al mercado poco interesan.



De otra parte, desde 2022 la población mundial viene demandando más servicios sanitarios y cirugías, ya sea porque los tenían pendientes o por complicaciones de sus patologías no tratadas o parcialmente atendidas durante el confinamiento.



Asimismo, se ha observado un fenómeno de temor pospandemia que induce al consumidor a conseguir cierto sobre-stock de medicamentos. Como consecuencia, se agotan muchas líneas de fármacos en los canales de comercialización, y hay una respuesta insuficiente de producción y de la cadena de suministros.



(Vea: Alertan sobre posible aumento de casos de dengue en Colombia tras Semana Santa).

​

Siempre ha habido un cierto grado de desabastecimiento de algunos medicamentos en Colombia, esa es la verdad, y ante esas situaciones también es cierto, usualmente ha habido respuesta por parte del gobierno de turno y de los agentes de la cadena para buscar alternativas de solución.



Se han expedido regulaciones especiales o se han establecido estrategias rápidas para asegurar la consecución de remedios escasos, o de control o los llamados Medicamentos Vitales No Disponibles.



Mal que bien, siempre se ha intentado encontrarle salidas al problema, pues el medicamento más caro es aquel que existiendo, se le niega al enfermo.

Medicamentos iStock

Pero la situación de desabastecimiento parece distinta esta vez, porque aun reconociendo que existe un problema global de escasez, en el país hay otras razones que suman a la problemática, como que el Gobierno Nacional minimiza la situación echándole la culpa a algunos actores del Sistema, en especial a las EPS que tanto quieren acabar; que no ha sido responsable dejar al Invima sin cabeza en firme durante año y medio cuando ese instituto tiene importantes retrasos en la aprobación de registros sanitarios que demoran la disponibilidad de muchos fármacos.



Además, se ha dejado ver cierto tufillo ideológico cuando el director encargado del Invima en 2023 explicó ante el Congreso de la República que les parecía que no tiene sentido que comercializadores importaran al país el listado de desabastecidos, pues Colombia quiere fortalecer su industrialización. Y mientras eso pasa ¿qué hacen los enfermos?



Infortunadamente, lo que se observa es que en el afán gubernamental por estatizar el sistema de salud y destruir el actual, el desabastecimiento de fármacos parece haberse vuelto cabeza de martillo para usarla como una evidencia más de la famosa ‘crisis explícita’ del Sistema de Salud, sin detenerse a pensar que no tomar medidas efectivas para su solución impacta directamente sobre la calidad de vida y la salud de millones de personas.



No puede olvidarse tampoco, que la desfinanciación o no pago de las terapias por fuera del Plan Básico de Salud con cargo al Gobierno Nacional que se viene viendo, tienen un impacto negativo real en la capacidad de compra, distribución y dispensación de operadores logísticos, EPS, farmacias institucionales y hospitales.



Luego de la pandemia hay un desabastecimiento creciente de medicamentos de uso extendido como, insulina, fármacos psiquiátricos, antibióticos, antivirales, antihipertensivos, anticonvulsivantes, quimioterapéuticos y muchos otros más, por lo que, más que desplazar responsabilidades, es necesario poner manos a la obra y convocar a los involucrados de la cadena farmacéutica y del sector salud para buscar soluciones efectivas en beneficio de la población general. El discurso sobra.



(Vea: Preocupación por ponencia alternativa de reforma de la salud y sobre su aval fiscal).



Francisco De Paula Gómez

Salud Pública y Seguridad Social.