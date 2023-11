Los ingresos más altos y más bajos en las entidades estatales

Uno de los temas que se puso en la agenda recientemente fue el de los salarios y gastos que tiene el Gobierno Nacional por cuenta del pago de los salarios de sus funcionarios en las diferentes entidades, luego de que el presidente Gustavo Petro planteara la idea de congelar los salarios más altos, para sortear el recorte presupuestal que se viene.





De acuerdo con un informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, actualmente el Estado paga $59,87 billones de pesos a las 677.748 personas que trabajan en el sector oficial. No hay que olvidar que en el Presupuesto General de la Nación aprobado para el 2024, de los $502,6 billones aprobados, $308,2 billones se irán a gastos de funcionamiento, lo que equivale al 61% del PGN.



“Los sectores más costosos son Defensa y Policía con $24,5 billones para 496.344 cargos, Hacienda con $9,7 billones para 25.395 cargos, Rama Judicial con $7,2 billones para 35.646 cargos, Fiscalía con $5,3 billones para 27.020 cargos y Organismos de Control con $2,8 billones para 15.106 cargos”, dice el reporte académico.



Cabe resaltar que en este informe no está contabilizado el gasto de estas entidades a través de la prestación de servicios profesionales, ya que en este caso, la celebración de este tipo de contratos estatales se hace con cargo a los recursos del rubro de adquisición de bienes y servicios del presupuesto de funcionamiento, o en algunos casos, a un proyecto del rubro de inversión de cada entidad.



Ahora bien, dentro de este reporte, uno de los aspectos que más inquieta está relacionado con la brecha salarial que hay entre los diferentes cargos de algunas entidades, puesto que se aprecian distancias de hasta 2.500%, ya que mientras algunos sueldos llegan hasta $79 millones, otros apenas pasan los $3 millones.

Salario iStock



Un ejemplo de esto se aprecia en el Fondo de Adaptación, donde su gerente gana $79,2 millones y es el funcionario mejor pagado, mientras que un auxiliar administrativo está en $3,8 millones. Así mismo, en la Comisión de Regulación de Energía y Gas; un Experto Comisionado recibe un pago mensual de $46,8 millones, mientras que el Secretario Ejecutivo gana $4,9 millones.



Para el caso de las altas cortes (Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional), el salario más alto es el de un magistrado, que llega casi a los $62 millones. Su contraparte, que es el Auxiliar de Servicios Generales, gana $4,2 millones.



Ni siquiera el pago mensual que reciben los congresistas, que es de $43 millones, se equipara con el de funcionarios como el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos ($76,6 millones), el Superintendente de Sociedades ($55 millones) o el de un magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz , que alcanza los $61 millones.



Por último, el reporte del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana también habla del gasto per cápita, es decir, el promedio de sueldos de los trabajadores del sector oficial que hacen parte del Gobierno Nacional, puesto que deja en evidencia lo mucho que se gana trabajando en ciertos sectores del Estado.



Los resultados muestran al Fondo de Adaptación en primer lugar, con un promedio de 24,61 millones de pesos entre los 87 colaboradores que tienen. Esta entidad del sector Hacienda fue creada para atender la construcción, reconstrucción, recuperación y reactivación económica y social de las zonas afectadas por los eventos derivados del fenómeno de La Niña de los años 2010 y 2011.



En segundo lugar tenemos a la CREG, con un gasto per cápita de $23.590.513 entre 19 funcionarios. Esta entidad del sector Energía fue creada con el fin de regular las actividades de los servicios públicos domiciliarios de energía y gas. Le sigue la Corte Suprema de Justicia ($23,16 millones), órgano de cierre de la justicia ordinaria perteneciente a la Rama Ejecutiva del poder público.



La Agencia Nacional Inmobiliaria se ubica en el cuarto lugar. Esta entidad adscrita a la Presidencia de la República tiene un gasto de $5 mil millones para el pago de su planta de 20 funcionarios públicos, lo que deja un gasto per cápita de $22,14 millones.

Estos cargos serían algunos de los que no aumentarían el próximo año, si se cumple la propuesta del presidente Petro.





Orden de recortar el Presupuesto Nacional del 2024

Cabe recordar que todo esto empezó, luego de que se conociera la semana pasada, que ya se enviaron las primeras órdenes al Ministerio de Hacienda para que empiece a recortar los recursos a ejecutar este año, teniendo en cuenta que está cayendo el recaudo de recursos por medio de impuestos. Altas fuentes oficiales le confirmaron en su momento a Portafolio que el primer recorte, para el 2023, se estableció en $4 billones y que solo se está a la espera de que se emita la directriz general a las demás entidades estatales.



Pero además, se pudo confirmar que ya se están realizando las proyecciones y análisis para un recorte adicional en las partidas correspondientes al 2024, basados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, que empiezan por los $7 billones que se dejarán de recibir tras la caída de la no deducibilidad de las regalías en la Corte Constitucional, que tumbó uno de los pilares de la reforma tributaria aprobada en 2022.



