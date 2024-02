Entidades que han cambiado sus condiciones para ingreso de personas afines al Gobierno

A la interinidad que afectó el engranaje en varias entidades clave durante el inicio del Gobierno Petro, se suma ahora una nueva preocupación que amenazaría el criterio técnico en el funcionamiento estatal.



Y es que recientemente, varios organismos como el Invima, la Nueva EPS, el Ministerio de Minas, e incluso Ecopetrol, han hecho ajustes en sus manuales para cambiar las condiciones de quienes lleguen a liderar estas entidades, situación que ha generado polémica y temores entre los expertos, pues afectarían la ejecución en aspectos técnicos.

Uno de los casos más sonados y que ‘levantó ampolla’ fue el de la llegada de Aldo Cadena a la Nueva EPS, quien fue nombrado como director luego de que la junta directiva, de forma unánime, aceptara cambiar el manual de funciones para poder elegirlo.

Las condiciones anteriores exigían una maestría y 15 años de experiencia en el nivel directivo de una institución de salud.

No obstante, estos requisitos se ajustaron para que la maestría se cambiara a una especialización y se retirara los 15 años de experiencia, con los cuales el abogado Cadena pudo acceder al cargo.

Lo mismo ocurrió en el Invima, que modificó su manual de funciones el pasado 15 de enero, a través de la resolución 1319. Este cambio le permitirá al Gobierno nombrar a profesionales de cualquier área educativa, sin que se requiera de alguien técnico en temas de farmacología o medicamentos, como venía sucediendo.

En el cargo sonaba el filósofo Germán Velásquez, quien desistió recientemente de llegar a ese puesto.

"Se utilizó ese asunto del diploma de la Filosofía para enredar y demorar un poco las cosas. El viceministerio de Educación Superior me informó que existía un decreto por el cual me hubieran podido nombrar sin entrar en estas cosas. Además, según entiendo, modificar el manual el Invima hubiera sido cuestión de horas. Está en el dominio del ministro de Salud", dijo Velásquez sobre las razones por las que no llegó al Invima.

Invima Sergio Acero Yate / CEET

Cambios en Minminas y Ecopetrol



A comienzo del Gobierno Petro, también se modificó el manual en el Ministerio de Minas y Energía, cambio que permitió el ingreso de la exministra Irene Vélez, quien es titulada en filosofía.

No obstante, estos ajustes en el manual de funciones les permitió ingresar a otros cargos a 31 personas; 13 para el despacho del ministro, 11 para el viceministro de Energía, 5 para el despacho del viceministro de Minas, y dos a nivel directivo.

Así mismo, durante la pasada Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol, la petrolera decidió aprobar una reforma estatutaria propuesta por la Nación, relacionada con los requisitos para ser miembro de la Junta Directiva de la petrolera.

La Nación, propietaria de la mayoría de las acciones de la compañía, presentó la propuesta de incrementar en dos sillas la participación mínima de mujeres en el órgano directivo. Es decir, que de los nueve miembros, tres serán mujeres.

“La sociedad buscará la participación de mujeres, que en línea con sus objetivos de diversidad e inclusión. Cuando menos el 30% de los integrantes de la Junta Directiva deberán ser mujeres”, señala ahora el artículo modificado.

Además de esto, redujo en tres años la experiencia profesional, que ahora será de 12 años como requisito para participar en este órgano de decisión.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, manifestó que “es una reforma a efectos de permitir una mayor flexibilidad en las condiciones para quienes aspiren a ser candidatos de la Junta Directiva”. Manifestó que se debe permitir el ingreso de más personas jóvenes que deben ser tenidos en cuenta en estos órganos de decisión.

Se habló de que estos cambios en los estatutos tienen como finalidad permitir el ingreso de nuevos miembros, sobre los que ya se había alertado, incluyendo a Edwin Palma, según información de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO.

Fuentes del sector le contaron a Portafolio que estas modificaciones buscan diversificar la participación dentro la compañía, generando más espacios para personas jóvenes y mujeres que permitan tener visiones diferentes en un momento de cambios críticos para el sector.

Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Ecopetrol.

¿Ministerio de la Igualdad también modificó su manual?

Recientemente también causó polémica, el presunto cambio en el manual de condiciones del naciente Ministerio de la Igualdad para la elección de Gareth Steven Sella como viceministro de la Juventud.

Carolina Hoyos, jefe jurídica del Ministerio de la Igualdad, se pronunció en La W Radio sobre el tema. Dice que no se trató de una modificación del Manual de Funciones y Competencias para puesto de viceministro de la Juventud, sino que la estructuración del cargo, para que se adopten condiciones progresistas.

Al respecto, Carolina Hoyos, jefe jurídica del Ministerio de la Igualdad, le dijo a la W radio que “en el caso del Ministerio de la Igualdad hemos venido creando esta entidad desde el primer momento que implica habilitar los registros, indicar los pasos que requieren todas las labores administrativas y este ejercicio ha demandado que el manual de funciones que es una herramienta de talento humano se vaya adoptando de manera progresiva; entonces no estamos hablando de una modificación de un manual de funciones, sino que estamos hablando de la adopción progresiva de un manual de funciones que se desarrolla de acuerdo a la provisión de los cargos de este Ministerio”.

Gareth tiene formación profesional en Cine y Televisión.

PORTAFOLIO