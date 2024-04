Gustavo Bolívar: ‘hemos visto que las transferencias no sacan la gente de la pobreza’

Acaba de cumplir un mes tras su llegada a la dirección de Prosperidad Social y durante los poco más de 30 días que lleva en este cargo, Gustavo Bolívar asegura que su función ha sido conocer la entidad y ponerse al tanto de los retos por llegar.



(Lea: Gustavo Bolívar respondió a quienes lo critican por ser un bachiller que llega al DPS).



Uno de ellos, es el revolcón que se tiene que realizar en la parte administrativa, luego de que la creación del Ministerio de la Igualdad se llevara consigo casi el 50% de las labores que realizaban en el DPS, especialmente todas las de superación de la pobreza.

¿Cómo está la entidad?

Hoy puedo decir que en un 70% conozco la entidad. Me falta un poco recorrerla todavía porque hay funcionarios de más bajo nivel que también tienen una memoria sobre la misma y lo que hacemos, que no he podido recoger. Pero ya con lo que tengo, puedo decir que tengo el mapa claro.

Estamos en un punto en el que vamos a recorrer las regiones para concentrarnos en las obras que están paralizadas. Nuestra primera labor es que vamos a tratar de revivir esas obras que están tiradas, los ‘Elefantes Blancos’.

(Además: Economía popular, una de las apuestas de Gustavo Bolívar).

¿Hay balance previo en este punto?

Vamos a empezar sabiendo que hay 100 obras iniciadas y por ahí tiradas. Es una labor bastante difícil: contactar a los alcaldes, saber por qué se paró la obra, si nos faltó plata de alguno de los intervinientes en los convenios, o si nuestra.

Esperamos subsanar y que mínimo este año podamos entregar 20 o 30 de esos elefantes terminados. De pronto 20, porque aquí en el Estado también es un poquito lento en muchos procesos.

¿Cómo está la moral en la entidad?

Encuentro que hay un poquito de baja moral porque hubo un concurso y más de 500 funcionarios (en provisión) salen por un concurso que se realizó. Entonces eso me crea un problema gigante porque se va mucha gente que tenía la memoria de la entidad y que trabajaban acá hace muchos años, pero se van obligatoriamente porque perdieron el concurso o no se presentaron.

¿Se vienen cambios?

Hay una reestructuración administrativa en la que estamos ahora porque la Subdirección de Superación de la pobreza se va de acá, porque ya se la llevó el Ministerio de la Igualdad, digamos que eso es como la semilla de esa entidad, la superación de la pobreza. Entonces, yo lo que hago es crear una subdirección, que ahora se va a llamar exactamente Subdirección de Inclusión Productiva para la Paz.

Eso se va a ver muy rápido porque nosotros estamos haciendo una reingeniería de la entidad, que también por ley tenemos que hacerla, porque en este momento podremos estar en duplicidad de funciones con Minigualdad, porque al llevarse esos hechos para allá, aquí no lo hemos eliminado. Eso necesita decreto.

(Además: El giro que el DPS propone dar a las transferencias monetarias para los más pobres).

¿Cómo es lo de las transferencias?

Las transferencias monetarias, lo que hemos descubierto en el tiempo, es que no sacan a la gente de la pobreza, por el contrario, generan un emperezamiento de las personas y como que aceptan su realidad y no la quieren cambiar porque ya con el subsidio como que se conforman. Tenemos personas conformes, pero con ese subsidio no salen de la pobreza.

Es por eso que una de las primeras misiones con las que el Presidente (Gustavo Petro) me trae acá, es buscar la forma de generar desarrollo con esos recursos.

Subsidios Andrea Moreno. EL TIEMPO

¿Cómo harían eso?

Eso tiene varias etapas. Uno no puede quitarle la transferencia a una persona de la noche a la mañana porque en este momento están dependiendo de ellas. Pero sí queremos limitarlas en el tiempo. Digamos, cuando empiecen los programas, decirle, mire, usted va a recibir esto durante dos años, o durante tres, o durante uno. Eso lo estamos definiendo.

Al cabo de ese tiempo, nosotros podemos focalizar a las personas que están cerca de esa persona y buscar formas de generar asociatividad y capacitarlos, para eso está el Sena, y que cuando estén terminando el período de transferencia, les vamos a poner un capital semilla para que puedan hacer un emprendimiento.

¿Madres y adultos mayores también?

No, inicialmente esto se haría protegiendo aquellas personas para quienes las ayudas son necesarias, por ejemplo, adultos mayores de 75 años, 80 años, o niños, madres con niños. Porque digamos que son las dos edades de mayor vulnerabilidad, debido a que no pueden trabajar.

(Acá: Prosperidad Social responde a denuncias de injerencias en compra vehículos nuevos).

¿Cómo se plantearán los proyectos?

Hay un concepto que se llama geografía económica, en el que si hay un pueblo que produce panela y pasan los camiones a comprar panela por ese pueblo, porque es famoso, nosotros quisiéramos que un grupo de personas se asocien para tener un trapiche o la fábrica de la panela. Es un ejemplo. Lo mismo en pueblos que son muy conocidos por hacer artesanías.

¿En cuánto tiempo se pondría en marcha?

Desde el presupuesto de este año ya tenemos dinero para proyectos productivos a menor escala, porque esa era una pequeña sección de la Subdirección de Programas y Proyectos, que ahora será media entidad con el cambio.

Hasta mi llegada, lo que hacíamos aquí eran plazas de mercado, como la gente las conoce comúnmente y de ahí buscamos avanzar para que se vean resultados concretos en unos ocho o 10 años.

¿El mal momento de la economía golpeará los subsidios?

Las transferencias están seguras, pero digamos que la economía está en cuidados intensivos. ¿En qué sentido? En que es un año en el que nosotros tenemos que crecer porque el crecimiento del año pasado fue muy bajo, pero lidiando con un problema y es que el recaudo va a bajar un poco, el recaudo de la Dian. Eso está cantado porque se sabe que cuando el país crece tan poquito pues el recaudo va a decrecer. Sin embargo, no hay riesgo para los subsidios.

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

PORTAFOLIO