‘Se requiere reducir el gasto burocrático’

En su segundo intento por llegar a la Casa de Nariño, el candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, es consciente de que el país necesita cambios para impulsar su crecimiento y el empleo formal. Un Estado más austero, una tarifa de renta más favorable con las empresas son algunas de las claves que plantea el exministro de Hacienda.



¿Cuál cree que es el mayor reto que tiene hoy la economía nacional?



Estoy convencido que el principal reto, no solo este año sino en adelante, es la generación de empleo bien remunerado. Lo que significa mejorar los ingresos de las familias colombianas y que eso se traduzca en que los ciudadanos sientan que tienen más dinero en sus bolsillos.



¿Cuál sería su estrategia para recuperar empleos?



La tasa de desempleo ha venido bajando por un mayor crecimiento en la economía, mayor consumo de los hogares y mayor nivel de inversión. El problema sigue siendo la informalidad. Tenemos dos sectores para generar empleo en los próximos años. El tema digital y tecnológico, que es donde están los empleos bien remunerados en el mundo, y en Colombia no tenemos el talento suficiente; y segundo, el sector rural, pues el mundo necesita alimentos y Colombia puede ser una gran despensa. Esos sectores en cuatro años pueden generar 1,2 millones de empleos remunerados.



¿Cómo haría a esos sectores más productivos?



Hay que mejorar en general la productividad de la economía. En lo digital se necesita mano de obra calificada, jóvenes que sepan inglés, y por eso he propuesto llevar el inglés a todos los colegios públicos desde la primaria. Se debe transformar el Sena en un centro enfocado en tecnología y lograr doble titulación de los bachilleres como técnicos. Pero eso exige tener internet de banda ancha en todo el país, se tiene que lograr en cuatro años un 100% de conectividad. En lo rural es crucial vías terciarias, se necesitan costos de insumos más competitivos y distritos de riego como un componente tecnológico.



¿A qué elementos de la política de este gobierno les daría continuidad?



El gobierno deja una economía en plena reactivación, con una inversión en infraestructura importante y hay que seguir con eso. Se necesitan reformas que permitan en el mediano plazo crecer al 5% anual de forma permanente. Creo que hay tres políticas exitosas: Ingreso Solidario, pero lo focalizaría para que todos los colombianos mayores de 70 años que viven en pobreza y pobreza extrema, que son cerca de 1,3 millones, tengan un ingreso para una vejez digna. Está la Matrícula Cero, que permite a 700.000 jóvenes continuar sus estudios en educación superior, y el tercero: subsidios de vivienda.



¿El país requiere otra tributaria?



Necesitamos un sistema tributario con un enfoque diferente y dos elementos fundamentales. En primer lugar reducir las tasas de impuesto a las empresas para que se pueda estimular la creación de empleo, prefiero una tarifa de renta plana para todos los sectores, en 25% o 27%, y disminuir exenciones, eso haría un sistema más equitativo.



Segundo, una reforma fiscal que reduzca el gasto burocrático y el nivel de derroche del Estado. Los ingresos tributarios del Estado valen 14 puntos del PIB, y los gastos 20 puntos del PIB, tenemos más de 6 puntos de diferencia. Una reforma fiscal debe reducir el gasto burocrático excesivo a través de diferentes mecanismos, y eso se podría complementar con un programa de optimización tributaria, que signifique la lucha contra delitos económicos como el contrabando, la evasión, y que permita generar incentivos para la formalización. Por esa vía es posible un recaudo adicional de un punto del PIB. Hay que recortar subsidios de las pensiones de salarios altos, respetando derechos adquiridos. Las pensiones de 120.000 colombianos de salarios altos nos cuestan casi 2 puntos del PIB, eso es insostenible.



¿Cómo ve el déficit fiscal y la deuda?



En la medida en que la economía crezca, el nivel de deuda será mucho más sostenible. Con un Estado mucho más austero y un gasto burocrático más ajustado, eso contribuirá a reducir el déficit y a generar un balance primario positivo.



¿Cuál considera que es el rol de los empresarios en la reactivación?



Colombia tiene un sector empresarial de pequeña y mediana empresa, de emprendedores, que han sido el sostén de la economía y la democracia en el país. Más que subsidios, lo que necesitan son reglas de juego claras y sencillas, para que se creen condiciones y así poder generar empleo, que es la principal responsabilidad de las empresas. Si las empresas ven un país que mejora su estructura de costos, su infraestructura, y un Gobierno mucho más eficiente, se darán las condiciones para que fluya más la inversión y el empresario pueda ser más competitivo.



¿Cómo ve el papel del petróleo?



El sector de hidrocarburos es clave en la actualidad económica del país, no solo es un generador de divisas, sino también de empleo y de altos impuestos que financian otro tipo de inversión, y las regalías son la fuente de financiación de los entes territoriales. Lo que el país tiene que pensar es cómo ampliar su base productiva para depender cada vez menos de hidrocarburos, y eso fundamentalmente tiene que darse de un país que se dedique a producir alimentos. Colombia también puede ser un gran generador de ingresos por turismo, y en la medida en que se amplía esa base productiva se puede reducir la independencia en hidrocarburos.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio