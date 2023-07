‘Bogotá tiene más empleo hoy que antes de pandemia’

A la administración distrital actual le quedan cinco meses, y en esta recta final son varios los objetivos que tiene el gabinete de Claudia López para Bogotá. El secretario de Planeación Distrital, Felipe Jaramillo, conversó con Portafolio sobre las tareas para estos últimos meses, como los planes para el POT.



¿Qué balance hace de la gestión actual de Planeación Distrital?



Si hacemos un balance económico y social para Bogotá, en el último año y medio hemos recuperado 1,2 millones de empleos que perdimos por la pandemia, y podemos decir con tranquilidad que Bogotá tiene más empleo hoy que el que tenía antes de la pandemia, y eso en gran medida se debe a los empresarios y microempresarios.



Bogotá es una ciudad que está creciendo, en 2022 tuvo la mayor tasa: un crecimiento de 9,9%, por encima de la Nación. Y La última cifra de pobreza multidimensional sitúa a Bogotá con un indicador de 3,8%, la más alta desde que se tiene registro. Estamos creando empleo, estamos creciendo y estamos bajando los indicadores de pobreza.



¿Cuál ha sido la estrategia de lucha contra la pobreza?



Avanzamos en varias estrategias. En la pandemia lanzamos todo un plan de reactivación y lucha contra la pobreza. El primer mecanismo era para las personas informales, personas vulnerables que no tenían cómo salir a trabajar. Y creamos el sistema de transferencias más grande para una ciudad en el país, la política de Ingreso Mínimo Garantizado, que fue un proyecto de bancarización enorme, y un proceso tecnológico de identificación de las familias muy importante para poder enviarles los giros, en cofinanciación con la Nación. Con este programa hemos beneficiado a 1,2 millones de hogares.



Eso solucionó el entorno individual y personal, pero no podríamos dejar morir el aparato productivo, los empresarios no necesitaban transferencias monetarias, sino ayudas en temas como arriendos, pago de salarios, cuotas de insumos. Y se crearon programas destinados a todo tipo de empresarios, para poderles mandar recursos y que pudieran salvar sus empresas. Desde la secretaría de Gobierno se invirtieron más de $200.000 millones para salvar a 60.000 unidades productivas.



¿Cómo va el balance del Plan de Desarrollo?



Hemos invertido $98 billones, la cifra más alta que cualquier gobierno local en un Plan de Desarrollo, y con el cupo de crédito más alto de la historia de la ciudad. De cara a esta recta final nos quedan varias prioridades desde esta secretaria, y la primera es implementar y reglamentar el POT (Plan de Ordenamiento Territorial), que ya no es un sueño de la ciudad, sino algo que estamos ejecutando. Hemos expedido más de 10 actos administrativos, entre decretos y resoluciones, que tienden a regular el POT.



A nosotros nos tocó hacer casi cuatro planes de desarrollo, una cosa fue el que sacamos en el Concejo, otras las prioridades por la pandemia, y otro el plan postcovid.



¿Qué otros programas destaca en materia social?



Que nos propusimos constituir el sistema de cuidado, vamos a dejar 20 manzanas y el POT plantea que haya 45, sin duda el sistema de cuidado es la mayor innovación social de América Latina, pasamos de hablar y leer de estos sistemas a ejecutarlo.



Y destaco además el programa más grande de becas educativas, casi 30.000, con ‘Jóvenes a la U’.



¿En qué están trabajando ahora con el POT?



Muchos de estos actos administrativos que hemos emitido tienen que ver con la interpretación de las normas que están pidiendo los curadores. A la fecha, los curadores han recibido más de 5.500 solicitudes de licencias urbanísticas con el nuevo POT. El POT ya se está ejecutando. Nuestra apuesta de acá a diciembre es sacar unos 15 decretos.



Y es que el POT es uno de los instrumentos económicos más importantes que tiene una ciudad. Proyectamos que las inversiones que quedaron incluidas durante toda su vigencia van a sumar más de $163 billones.



Buscamos además concretar la proximidad, que no se pierda tanto tiempo en transporte, y apostando a consolidar una Bogotá a 30 minutos. Se estableció un plan de movilidad muy amplio, con cinco líneas de metro, estamos construyendo la primera, en proceso de contratación de la segunda, y vamos a dejarle al próximo gobierno la prefactibilidad de la tercera.



Los constructores argumentaban que con el nuevo POT se acabaría la vivienda de interés social en Bogotá, ¿qué les dice?



Tenemos la mejor relación con todos los actores de la ciudad, con los constructores, con los fondos de inversión, y el POT lo que ha hecho es ser amigo de la construcción de vivienda en la ciudad, que busca promover una vivienda digna, con espacios públicos y equipamentos dignos.



A Bogotá no le sirve sacar una norma que acabe un sector, sino sacar normas que incentiven el mercado de vivienda, pero que protejan el interés de la ciudad y los ciudadanos. El sector ha tenido un panorama difícil, pero no por el POT, sino por otros factores, como la inflación o las tasas.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista de Portafolio