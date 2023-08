EPS del país reportan pérdidas por $ 2,3 billones

En el marco de la presentación del informe ‘Los retos financieros del Sistema de Seguridad Social en Salud SGSSS’ del centro de pensamiento Así Vamos en Salud, se realizó una radiografía del sector que resalta las dificultades y retos que se vienen presentando en materia de financiación del sistema de salud en Colombia.



De acuerdo con el documento, al cierre de 2022 las EPS reportaron pérdidas de $2,3 billones, lo que está empezando a encender las alertas del sector. De esta manera, se presenta que los ingresos de las entidades continúan siendo insuficientes, al punto que estas deben “realizar esfuerzos adicionales para capitalizarse y responder una demanda permanente y creciente”.



Frente a la materia, Augusto Galán, director de Así Vamos en Salud y exministro de salud aseguró que este reporte es un seguimiento al financiamiento del sistema, del cual, insiste en que no hay claridad absoluta sobre los datos, teniendo que en casos no se usa información oficial.



“La información en general todavía adolece de debilidades y de datos relacionados con el financiamiento del sistema de salud. Este es un tema central para la sostenibilidad del sistema. Lo estamos viendo en diferentes países, cuando no se financia adecuadamente, eso termina afectando a parte del sistema de salud”, aseguró el directivo.



Por su parte, Marcela Brun, asesora de Políticas Públicas (Hacienda, Salud y Educación) y exdirectora de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Ministerio de salud, manifestó que en la foto de 2023 existe un escenario complejo por los recursos y el financiamiento de la salud.



“La sostenibilidad del sistema está en riesgo, sumando lo que está por venirse en materia de una transición epidemiológica, innovación tecnológica, mayores coberturas en aseguramiento y crecientes expectativas de la población pero menores contribuciones”.



Dentro del documento de Así Vamos en Salud, se destaca que las principales fuentes de financiación, ingresos y gastos del sistema corresponde en un 41,4% a las cotizaciones del régimen contributivo, seguido de los aportes del PGN, el Fonsaet y otras con una participación del 32,8%. En la misma línea, el 13,3% hacen parte de las entidades territoriales, el 3,7% en restas cedidas, el 3,66% en Soat y Fonsat, entre otras.



Por otra parte, Brun destacó una problemática que se suma a la sostenibilidad del sistema de salud. Según la experta, en términos de gastos y de presupuestos máximos a junio, tanto el régimen contributivo como el subsidiado ya se agotaron los recursos de estos rubros, teniendo en cuenta que para lo que va el año, ambos regímenes ya superaron en 90% en el gasto de sus recursos presupuestados.



A pesar de estarse advirtiendo un riesgo en la sostenibilidad del sistema de salud, el director de la Adres, Félix León quiso dar un mensaje de tranquilidad en el marco del evento. Aseguró que los recursos no son insuficientes, que por el contrario la salud recibió un incremento presupuestal de 2022 a 2022 del 19,9%.



Igualmente, presentó que la ejecución de recursos del sistema de salud para EPS, de enero a junio (2023), corresponde a $19,8 billones para el contributivo, $18 billones para el subsidiado y $2,3 billones para presupuestos máximos. “Yo quiero darles un parte de tranquilidad por la cifras que están expuestas ahí”, concluyó el director.

