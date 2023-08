Minsalud y EPS acuerdan la no suspensión de servicios a pacientes

La Defensoría del Pueblo seguirá teniendo rol de mediador a favor de la prestación del servicio de salud en el país. Esta fue una de las conclusiones de la reunión que tuvo la entidad con el Ministerio de Salud, otras entidades del Gobierno Nacional, representantes de las EPS, asociaciones y gremios, además de otros actores del sistema de salud.



Otra conclusión a la que llegaron las partes es que los servicios no serán suspendidos, por lo que los usuarios continuarán siendo atendidos, independientemente de la región en la que se encuentren.



"En cumplimiento de su misión constitucional de promover y defender el goce efectivo de los derechos humanos, en especial, los derechos fundamentales a la salud y a la seguridad social, como también en aras de lograr un compromiso efectivo de todos los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, la Defensoría del Pueblo acompañará las mesas de trabajo que convocó el Gobierno", mencionó la entidad.



Entre otros aspectos, las EPS aseguraron que quieren tener certeza sobre las cifras de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y presupuestos máximos y seguir avanzando en acuerdos que permitan garantizar la prestación de los servicios de salud.



“Desde la Defensoría del Pueblo seguiremos siendo mediadores neutrales, y ofrecimos nuestros buenos oficios para estar en las mesas convocadas, que se realizarán mañana y el miércoles, en la cual será definida la metodología de los temas”, afirmó el vicedefensor del Pueblo, Luis Andrés Fajardo.



“Logramos un acuerdo sin ganadores ni perdedores, sin líneas ideológicas diferentes a la de proteger los derechos de los usuarios. Resaltamos el tono cordial de la mesa. Nos alegra anunciar que los servicios de salud no serán suspendidos”, enfatizó Fajardo.



