Las EPS piden abrir vacunación para todas las edades 'inmediatamente'

Las EPS dicen que, actualmente, deben rechazar a quienes quieren vacunarse y no pueden.

La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), entidad que agrupa a las EPS más importantes del país, le pidió al Gobierno Nacional que abra la vacunación contra el covid-19 a todas las edades.

Acemi resaltó la labor que se ha hecho para traer vacunas, lo que ha permitido tener 'abundancia de ellas", y por eso hizo la petición.



"Es precisamente esa feliz circunstancia la que nos lleva a insistir, con cierto sentido de urgencia, para que se abra de manera inmediata la vacunación a todos los segmentos de edad", dijo Gustavo Morales, presidente ejecutivo de Acemi en una carta enviada al Gobierno.



Otra razón que dieron desde la asociación fue que, actualmente, el principal problema en los puntos de vacunación es tener que rechazar a personas que se quieren vacunar, pero no pueden porque no se ha abierto su grupo de edad.



"Antes, el problema era la no disponibilidad de vacunas. Sugerimos entonces aprovechar el momento para atender la necesidad y la voluntad de millones de personas que ansían vacunarse", agregó Morales.



El objetivo, se explicó, sería ir vacunando mientras se trabaja para que las personas que, aún pudiendo, se resisten a vacunarse.



El Gobierno Nacional ya ha dicho que, muy posiblemente, abrirá la vacunación a todos en algún momento del mes de agosto, pero Acemi hizo un llamado "respetuoso, pero entusiasta, para que ese paso se dé inmediatamente. Las EPS estamos listas".



El pasado viernes 30 de julio se abrió la vacunación para las personas de 25 a 29 años.



