¿No se siguió con Sanitas el protocolo establecido para intervenir una EPS?

Múltiples voces se han hecho escuchar luego de la intervención administrativa por parte de la Superintendencia de Salud a la EPS Sanitas, el pasado 2 de abril.

Y es que desde diferentes sectores asegura que la medida del Gobierno Nacional pudo ser una retaliación ante el virtual hundimiento de la reforma a la salud, tal como han dicho varios congresistas, sin embargo, el superintendente Luis Carlos Leal aseguró que esta intervención se realizó con el fin de solucionar "el incumplimiento de los requisitos financieros de habilitación y otros factores analizados en el comité de medidas especiales desarrollado al interior de la Superintendencia"



Sin embargo, el proceso llevado a cabo por la Supersalud también fue cuestionado por la forma en la que se llevó a cabo. El exministro de Educación del actual Gobierno, Alejandro Gaviria, mediante sus redes sociales, mencionó que, por lo general, hay un conducto regular previo a hacer una intervención de esta naturaleza.



"Usualmente, antes de una intervención, se ordena primero un plan de mejoramiento, después, si este no funciona, viene una medida de vigilancia especial, y solo si esta última medida no corrige los problemas identificados, se procede con una intervención", aseguró el exministro.



Aquí lo hicieron todo… — Alejandro Gaviria (@agaviriau) April 3, 2024

En esto coincide el presidente ejecutivo de Fasecolda, Gustavo Morales, quien explicó de manera más detallada las instancias previas a una intervención administrativa.



Explica que a una intervención administrativa se llega tras varios pasos previos. El primero es determinar unos hallazgos que impiden la buena gestión de la EPS y, para superarlos, la Superintendencia de Salud debe hacer unos requerimientos que se implementan mediante un plan de mejoramiento.



Si se observa que no es posible que este plan funcione, se procede a aplicar una medida de vigilancia especial, que consiste en llevar a cabo un plan de mejoramiento intensificado a la raíz del cual la EPS debe hacer reportes mensuales.

Solo si no sirve el plan de mejoramiento ni la vigilancia especial, la Supersalud debe proceder a la intervención administrativa.



Sin embargo, el concepto del experto se separa al de Gaviria al mencionar que este paso a paso no está establecido por la ley, sino que es el aconsejado como una buena práctica para no generar traumatismos excesivos en la EPS a intervenir.



Esto quiere decir que este conducto regular no se tiene que seguir de manera obligatoria, sino como un paso a paso recomendado para hacerle seguimiento a la situación de la entidad de salud. Por lo tanto, en el caso de Sanitas, teniendo en cuenta la explicación del presidente de Fasecolda, la Supersalud no rompió ningún protocolo legal para interceder de manera directa en la EPS.



Eso sí, cabe resaltar que la ley si menciona que, en este tipo de casos, durante un periodo de cuatro meses (prorrogable a otros cuatro meses), el interventor tendrá la tarea de tomar las medidas necesarias para superar los hallazgos que motivaron la intervención. No obstante, en el caso de la EPS, la Supersalud definió que esta medida durará un año.



