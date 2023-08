'Hubo buena disposición': EPS, sobre segunda reunión con el Gobierno

Tras culminado el segundo día de reunión entre el Gobierno Nacional y los representantes de las EPS, Ana María Vesga, presidenta de Acemi, aseguró que hubo buena disposición del viceministro de Salud y su comitiva.



"Atendieron la información que se les presentó el día de hoy, van a hacer la revisión interna, continuamos mañana y prometió que en dos semanas, producto de esta información, nos volveríamos a reunir", mencionó.



Los avances logrados entre ambas partes se produjeron luego de que Acemi mencionara que algunos datos publicados el pasado 28 de agosto sobre las reuniones estaban errados, entre estos, el supuesto compromiso del Gobierno de otorgarle 10 billones de pesos adicionales para compensar el déficit del sector salud.



Acemi se encargó de desmentir esta versión y agregó que no van a recibir dicho monto a los que les vienen girando de forma mensual por concepto de unidad de pago por capitación (UPC).



"No es cierto que el Gobierno vaya a entregarles a todas las EPS -o a algunas de estas- recursos adicionales a los que viene girando mes a mes, por concepto de UPC", explicó Vesga.



El gremio mencionó que el enfoque del anuncio dado en rueda de prensa el pasado lunes está dirigido a la continuación del pago a las EPS por el valor que el Gobierno Nacional haya establecido para cubrir la UPC; no obstante, el cálculo de este concepto es el foco de las discusiones que se han dado esta semana con el Ministerio y otros actores del sector salud.



Uno de los temas planteados por la Acemi fue que la UPC no alcanza para cubrir el gasto en salud, pues el cálculo de este concepto se hace con valores con data de hace dos años.



"Destacamos que durante la reunión convocada por la Defensoría del Pueblo el lunes, se ratificó el compromiso permanente de las EPS para continuar con la atención en salud de todos los colombianos", aseguraron.



PORTAFOLIO

*Con información de EL TIEMPO - SALUD