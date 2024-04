Cuánto falta por recuperar de lo que el Minhacienda giró por error en pagos de nómina

A finales de noviembre de 2023, decenas de funcionarios recibieron por error el pago doble o hasta triple de su asignación mensual.



En su momento, el Ministerio de Hacienda explicó que este incidente se produjo por una falla en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), herramienta empleada para realizar este tipo de operaciones. Además, destacó que se venía trabajando en el reintegro de los recursos.



Tras casi cinco meses de lo ocurrido, ¿cuánto dinero se ha logrado recuperar?

En un documento emitido en respuesta a la solicitud del senador Juan Pablo Gallo por información sobre estos giros efectuados para el pago de nómina, la cartera de Hacienda entregó un balance de la situación.

De acuerdo con el Minhacienda, el valor inicial girado fue de 985.492.633.338,81 pesos. No obstante, explica que, para determinar el monto real descontado "se debe deducir el monto de $320.115.617.402,58 por concepto de archivos que no lograron ser procesados por el Banco de la República y $250.318.552,99, valor total de los pagos no exitosos, para un total de $665.126.697.383,22".

Ahora bien, en ese contexto, y de acuerdo con los datos de la Subdirección de Operaciones de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, la entidad señaló que con corte al 30 de marzo de 2024 faltan por recuperar cerca de 1.028.740.101,83 pesos.

En el texto se aclara que en total fueron 110.713 los funcionarios a los que se les giró dos veces la nómina del mes de noviembre de 2023 y 70.000 a los que se les hizo erróneamente un pago triple. También se señala que no existieron desembolsos que cubrieran entre cuatro u ocho veces el valor del salario de los servidores públicos.

¿Por qué no se ha recuperado todo el dinero?

El Ministerio destaca dos razones principales por las cuales aún no se han reintegrado la totalidad de los recursos.

En primera instancia se señala la incapacidad de las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación de realizar la deducción total de los valores girados en exceso en las nóminas de diciembre de 2023, enero y febrero de 2024. Esto debido a que existen límites en la capacidad de descuento para algunos funcionarios.

"El descuento por nómina debe garantizar el mínimo vital, motivo por el cual, las deducciones para recuperar los valores girados en exceso se están realizando en montos que garanticen el mínimo vital del funcionario mes a mes", indica el documento.

Lo anterior teniendo en cuenta lo señalado por la Corte Constitucional respecto al derecho al mínimo vital. Un tema referido en la Sentencia T-168 de 2016, en la que se menciona que este tiene una

relación directa "(...) con la vida digna, el cual, partiendo de la base del salario mínimo, representa la posibilidad de que toda persona pueda suplir sus necesidades básicas y las de su familia, lo que permite la plena realización del valor de la dignidad humana".

El segundo motivo se relaciona con dineros que recibieron miembros de la fuerza pública. De acuerdo con el Minhacienda,"el Ejército Nacional informó que 714 personas ya no tienen vinculación laboral con la entidad (se incluye a las personas que para la fecha prestaban el servicio militar obligatorio, entre otros)".

Por esta razón, la suma aproximada de $749'061.167 aparece en el Informe de Recuperación bajo el concepto de "difícil cobro".

Acciones preventivas

Para evitar que este tipo de incidentes vuelvan a ocurrir, el Ministerio ha adoptado una serie de medidas preventivas. Estas incluyen las siguientes acciones:

- Que al cargar un documento de instrucción de pagos -DIP- (Relación de la nómina) el sistema lo valide en los términos en que haya sido presentado y en caso de no cumplir con los parámetros previstos, lo rechace.

- Que al generar una orden de pago con DIP de nómina, el sistema valide que el valor de esta sea igual a la sumatoria de los valores de cada funcionario relacionado en el DIP.

La cartera también indicó que se activó una instrucción en la generación de la orden bancaria. Esta consiste en que, cuando se encuentre distinto a la sumatoria de los valores a pagar a cada uno de los funcionarios registrados en los archivos de nómina, estos se "deshagan para que sean corregidos".

Así mismo, se menciona que, a petición de la Subdirección de Operaciones, "se está validando manualmente la orden bancaria, con las órdenes de pago y con los archivos de giro para verificar que no haya diferencias, para que en caso de que existan diferencias, se excluyan para la correspondiente validación".

