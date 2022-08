La Colombia en materia de comercio exterior que recibe Petro

En diálogo con Portafolio, María Ximena Lombana, ministra de Comercio, Industria y Turismo, hace un repaso por los últimos cuatro años de esta cartera, especialmente en los que tuvo al frente.



Para Lombana, Colombia queda como un referente en la América Latina en cuanto al comercio exterior encaminado para abrirse paso por el mercado de Oriente Medio y Asia.



Usted asumió en un momento clave, ¿cómo le fue personalmente?



Fue en un momento difícil, pero en lo personal una gran experiencia, muy grata. Era un momento crítico y ser llamada para servir en ese momento para mí ha sido muy gratificante. Ha sido duro. Una demanda de tiempo y un sacrificio familiar alto, pero creo que valió la pena cuando vemos los resultados de la reactivación, de este crecimiento para estos sectores tan golpeados que tenemos esa protección como turismo, restaurantes, el comercio, etc. Cuando vemos los resultados de hoy me siento muy honrada.



¿Cuál es el balance general de su cartera?



En el sector turismo, uno de los principales afectados por la pandemia, estamos viendo resultados que son muy positivos, con niveles de ocupación hotelera por encima de 2019, nuestro año récord. Además, en el primer trimestre de 2022 el PIB de alojamientos y comida creció 32%. También, ya recuperamos el 100% de la conectividad aérea tanto nacional como internacional.



En comercio estamos viendo un buen comportamiento de las exportaciones no minero energéticas, que también han sido palanca fundamental para el crecimiento económico, siguiendo con la política establecida del Presidente de que lo que buscaba Colombia era fundamentalmente diversificar su canasta exportadora, que sigue siendo un enorme reto.



¿Cuál será el reto del turismo?



El reto es poder lograr tener ese turismo sostenible, poder seguir atrayendo esos turistas a nivel local e internacional, pero que se haga de una manera sostenible, particularmente en las regiones y ese relacionamiento con las diferentes comunidades. También hay un reto de formalización del sector, a pesar de los importantes avances.



Sumado a eso está el reto de infraestructura turística a nivel regional que permita una mayor competitividad y de esa oferta turística. Ha habido inversiones de cerca de $300.000 millones en los departamentos, pero aún hay oportunidades.



¿Cómo le fue al país en la crisis logística?



Aquí padecimos los diversos factores del comercio exterior. Primero, la guerra comercial entre EE. UU. y China, dos de nuestros principales socios; en segundo lugar, por supuesto, la crisis de la pandemia en donde los siete puertos más importantes del mundo están en China y estuvieron cerrados y, además, después de la reapertura se volvieron a cerrar. Eso también creó una distorsión enorme. Y en tercer lugar, la guerra.



Entre lo que hicimos para solventar esta crisis está un tema de la facilitación del comercio con la articulación de 14 entidades y un diálogo permanente con todos los actores del sector en donde íbamos identificando los diferentes cuellos de botella. Hay un resultado importante y creería que va a permanecer ese mecanismo.



¿Será un desafío continuar con las exportaciones no minero energéticas?



Aquí es muy importante continuar con la diversificación de la oferta exportadora. Estas exportaciones son fundamentales para el crecimiento económico y lo estamos viendo a nivel regional.



¿Cómo queda Colombia después de estos cuatro años en comercio exterior?



Colombia es un referente en la región. Somos parte de la Alianza del Pacífico, la CAN y tenemos un acuerdo con Mercosur. Frente a la Alianza ha habido avances importantes, sobre todo el ingreso de Singapur que se dio en nuestra presidencia pro tempore.



¿Cómo avanza el acuerdo con Emiratos Árabes Unidos?



En la primera semana de agosto cerramos la negociación técnica. No es un tratado total de libre comercio porque hay capítulos que no se incluyen, como el tema de inversión, por ejemplo. En la medida en que somos economías complementarias, no hay sensibilidades importantes.



Aquí hay un acuerdo y una negociación donde Colombia gana mucho teniendo en cuenta la economía de la que se trata EAU, donde importan sus productos y aquí hay grandes potenciales en el mercado nuestro por supuesto en alimentos, productos agrícolas y, además, como puerta de entrada al mundo musulmán.



¿Qué consejo le puede dar a su sucesor?



En la medida en que logramos la reactivación en la actual Administración y que esta pasará al crecimiento económico sostenido, la meta es continuar con ese trabajo articulado con el sector privado y también entre todas las instituciones. El crecimiento se dio gracias a esa capacidad de resiliencia del sector privado y, si no fuere así, no estaríamos viéndolo ahora.



Creo que cualquier medida que puede que afecte el proceso de crecimiento hay que tomarla de manera muy responsable.



¿Qué planes tiene para después del 7 de agosto?



Recuperar este año de sacrificio personal con mi familia y pasar tiempo con ellos.



