Escándalo de Nicolás Petro empaña la gobernabilidad

En medio de la que debería ser la celebración del primer año de Gobierno de Gustavo Petro, todos los reflectores apuntan puertas adentro de la Casa de Nariño. El escándalo alrededor de las declaraciones de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del Presidente, y quien aseguró que ingresaron dineros ilegales a la campaña del primer mandatario está en el centro de la opinión pública.



A pesar de que sus detractores han cuestionado las decisiones políticas y económicas de Petro, pero el primer mandatario ha seguido avanzando con sus proyectos y reformas, su gestión como primer mandatario se ha visto salpicada por una serie de escándalos de corte más personal que político, y que podrían afectar su gobernabilidad incluso por encima de los resultados de su gestión.



Petro Burgos afronta cargos por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, mientras que su exesposa, Daysuris Vásquez, está siendo investigada por presunto por lavado de activos y violación de datos personales.



Este jueves, el fiscal Mario Burgos, quien está a cargo del caso, reveló que el hijo del primer mandatario confesó haber recibido dineros ilegales para la campaña presidencial del Pacto Histórico y también admitió que se quedó con parte de estos recursos, informó EL TIEMPO.



“Acerca de la financiación de la pasada campaña presidencial de Gustavo Petro y de los dineros que ingresaron de dicha campaña, los cuales al parecer habrían superado los topes permitidos por la ley, y otros no habrían sido debidamente reportados ante las autoridades. El señor indicó que sí recibió altas sumas de dinero de Samuel Santander Lopesierra, conocido como el ‘Hombre Marlboro’; de Gabriel Hilsaca Acosta (hijo de Alfonso el ‘Turco’ Hisalca); y de Óscar Camacho”, indicó el fiscal.



En la cuenta oficial de Twitter del Presidente se publicó un comunicado. “Recibo con dolor, a nivel personal, las informaciones sobre presuntas irregularidades en el desarrollo de la campaña presidencial en la Costa (Caribe)”, dice.



Y añadió: “En cuanto a la institución, sin vacilación alguna, afirmo y reitero que nadie puede estar por encima de la ley y que la justicia debe aplicarse de manera imparcial, con el debido proceso, y todas las garantías constitucionales”.



El Presidente informó que le entregó poder al conjuez de la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Pava Lugo, para que lo represente.



El comunicado finaliza con Petro anunciando que continuará “decididamente” la agenda presidencial.



Para los expertos, esta situación podría afectar la gobernabilidad, el trámite de las reformas y la visión del mercado.



“El coletazo del escándalo y el presunto delito de corrupción y dineros ilícitos en la campaña del Presidente afecta a todas las esferas y también al Congreso, porque el Gobierno requiere de legitimidad y gobernabilidad, y eso se lo da la idoneidad que tenga ante la opinión pública, porque esa es una de sus monedas de transacción y negociación ante las bancadas”, indicó el analista político Carlos Arias.



Según el experto al debilitarse esto, “su ‘transacción’ en la discusión en las diferentes comisiones frente a las reformas del cambio en esta nueva legislatura se verá disminuida”, y se suma a ello la temporada de elecciones locales, donde es posible que los electores “desconfíen del Gobierno central y reclamen a los congresistas por los apoyos”.



De otro lado, Jeisson Andrés Balaguera, financiero y CEO de Values AAA, Banca de Inversión, aseguró que, desde el punto de vista financiero también existe un posible impacto del escándalo del hijo del Presidente.



“Algunos analistas han atribuido el movimiento del dólar del viernes a esa situación, otros asumen que ese factor se debe más a la situación de la deuda de EE.UU. y la reducción de su calificación por parte de Fitch”, comentó Balaguera.



Según el experto, para los inversionistas, más que esta situación, el mensaje está ligado a las reformas. “Será cada vez más difícil ejecutar las reformas, el Presidente está perdiendo bastante fuerza en el Congreso, esto lo ven los inversionistas desde un punto que también genera cierta certeza, en medio de la incertidumbre, hasta que no se materialicen los cambios que podrían tener efectos sobre sus decisiones”.



Sarabia y Benedetti, la otra piedra en el zapato

El otro gran escándalo que empañó la gestión del presidente tiene que ver con su exjefe de gabinete y mano derecha, Laura Sarabia, y su exembajador en Venezuela, Armando Benedetti, y que le costó a ambos funcionarios del círculo más cercano del Presidente su salida del Gobierno.



Esto, luego de que se conociera que Sarabia sometió al polígrafo a su niñera por una perdida de dinero en su domicilio, situación que también involucró a Benedetti,quien también había empleado a la niñera.



Sin embargo, el escándalo escaló cuando se conocieron unos audios en los que el exembajador afirmaba el presunto ingreso de un supuesto aporte de $15.000 millones a la campaña del ahora Presidente.



Esta semana, Benedetti reiteró ante la Fiscalía General su deseo de acogerse al derecho constitucional de guardar silencio.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio