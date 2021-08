Señalado en escándalo del MinTIC se defiende: dice que lo suplantaron

En una charla con Marta Soto, editora de la Unidad investigativa del periódico EL TIEMPO, el empresario Efraín González señaló que su firma y nombre fueron usados a sus espaldas por sus socios en Colombia para el contrato de conectividad en 15 departamentos entre la Unión Temporal Centros Poblados y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).



Nuovo Security LLC, empresa de EE. UU. de la que es socio González, habría recibido un anticipo de 40.000 millones de pesos de los 70.000 millones de pesos que se desembolsaron para la compra de los equipos, pero el empresario barranquillero aseguró que fue suplantado en la firma de este contrato, facturas e incluso una garantía por 40 millones de dólares.



“Estos recibos están ligados al contrato en Colombia y a la compra de los equipos. Ya está instaurada la denuncia ante la Fiscalía y en ella se establece que Juan Carlos Cáceres Bayona sería la persona que uso la firma y nombre en estos contratos para la compra de equipos y de ahí en adelante las facturas y demás”, dijo el empresario.



"Yo no firme nada, ni contratos ni nada, y llegue a la conclusión que una de las firmas que se usó en uno de los comunicados es la misma del acta de constitución de la compañía en Estados Unidos en 2016", agregó.



De acuerdo con González, su socio le indicó que había enviado unas cotizaciones a su nombre, pero jamás le envió una copia de los documentos que estaba validando.



“Él (el socio) nunca me dijo que iba a firmar contratos o garantías a mi nombre. Utilizaron mi firma, me suplantaron en esos contratos para comprar los equipos. No sé si se usaron para esos o no, crearon un correo a mi nombre y por eso hablo de una suplantación de mi identidad en Colombia y en Estados Unidos. Es más, hay una cuenta que no sabía que existía por la que se habrían movido esos fondos”, dijo.



Según González, con esos documentos ellos aseguran que se usó el anticipo del MinTIC, es decir cerca de 58.000 millones de pesos de los 70.000 millones totales.



“Yo nunca hice ningún tipo de negociación, ni tuve contacto directo o indirecto con algún proveedor, no hice ninguna importación o llamada sobre estos equipos. No tenía ningún tipo de conocimiento, ni he tenido manejo alguno de esa compañía en Colombia”, agregó el empresario.



Además de Juan Carlos Cáceres Bayona, quien figura como socio de Nuovo Security con un 70 % de la compañía, también fue denunciado Robert Gómez, quien es una persona de confianza de Cáceres y “que, según otras fuentes, le preguntó a Juan Carlos en uno de los pasillos de la oficina que cuál de mis cuatro firmas iban a usar en uno de los documentos de Conexión Caribe, es por eso que lo denuncie también”, señaló González.



Se acuerdo con el empresario no se ha comunicado con los implicados y la última llamada que recibió de Cáceres fue el 16 de agosto, señalando que se reunieran, pero, por recomendación de su abogado, no lo hizo.



“Hemos tenido incluso acercamientos con el Gobierno para aclarar el tema, incluso han dicho que esta denuncia tiene que ver con mi estatus migratorio, cosa que no es cierta. La Fiscalía o las autoridades en Colombia tampoco me han contactado hasta el momento. A medida que tenga más información lo iré anexando y mi intención es dejar claro que usaron mi firma, mi nombre y trabajaron a mi espaldas”, apuntó.



