¿De quién depende la escasez de medicamentos que hay en Colombia?

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) alertó en días anteriores sobre la ausencia de 50 medicamento para tratar algunas enfermedades como: la hipertensión, la diabetes y el cáncer, así como algunos analgésicos y anticoagulantes, que hacen parte de las enfermedades que más suelen sufrir los colombianos, según cifras del Dane.



Adicionalmente, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) indicó que hay "novedades en el abastecimiento de 1.242 principios activos", situación que se viene presentando desde mediados del 2022 y que "no mejora", según denuncian.

Tabla emitida por Acemi, frente a los medicamentos escasos. Acemi.

El Dane reportó que, para el 2022, dentro de las diez primeras causas de muerte en hombres y mujeres en Colombia están: las enfermedades isquémicas del corazón, las enfermedades infecciosas, las cerebrovasculares, las de vías respiratorias, las hipertensivas, una de las que se reporta escasez de medicamentos; del sistema digestivo, diabetes, otra de las mencionadas; y distintos tipos de cáncer, en la que también hay escasez de medicamentos.



Algunas farmacias de cadena consultadas, como Cruz Verde, Cafam y Farmacenter sí han notado esa escasez, en especial en los que tratan la diabetes. Pero, agregan que "es un fenómeno que se viene presentando hace tiempo".



Por otra parte, Camilo Ramírez, paciente con varias complicaciones médicas que prefiere no citar, menciona que "es la primera vez en el tiempo que lleva de tratamiento que no está su formula completa".



Frente a este panorama, una de las dudas es ¿de quién depende ese desabastecimiento?



Desde Acemi agregan que se debe a "una cadena de muchos actores", en la que está desde el dólar, pasando por "las farmacéuticas, el Invima, los distribuidores, las EPS, el Ministerio, entre otros.



Por eso, desde la asociación pide "que el Ministerio de Salud y Protección Social y el Invima adopten medidas más decididas y contundentes que permitan resolver esta situación".



Y, desde el Ministerio de Salud mencionan que se debe al "incremento en la demanda de medicamentos, restricciones por marcas o fabricantes en la contratación entre EPS y gestores". Así como a "pérdida de interés por parte de la industria en comercializar algunos productos de baja rentabilidad y escasez de algunas marcas comerciales, pero disponibilidad en el mercado de medicamentos con la misma composición".



Hasta ahora, aparte de lo mencionado por la entidad encargada de la cartera de Salud, han iniciado un proceso en Superintendencia de Industria y Comercio para solucionar la situación.



