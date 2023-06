La nueva imagen que tendrá el Esmad: estos son los cambios

Durante su campaña presidencial, el presidente Gustavo Petro dijo que haría cambios en el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad). Y en los últimos días se dio a conocer la nueva cara que tendrá y los cambios dentro de su funcionamiento.

(Vea: No desaparece: los posibles cambios del Esmad con el gobierno de Petro)

Entre los cambios está el nuevo nombre: Unidad del Diálogo y del Mantenimiento del Orden (Undmo). Este estará dividido en dos grupos: uno enfocado al diálogo y otro a controlar el orden público, y serán cerca de 4.800 uniformados los que harán parte del cuerpo.

El primer grupo tiene como propósito fomentar el diálogo con las personas que estén protestando, con el fin de evitar desmanes o actos que terminen en enfrentamientos y daños. Además, no portarán armas consideradas letales.

El nuevo uniforme del primer grupo contará con protección, un chaleco azul que los identifica como actores de diálogo y casco blanco.

Tanqueta del Esmad Juan B. Díaz. Archivo EL TIEMPO

Por otro lado, el segundo grupo será el encargado de controlar las alteraciones del orden, pero no podrán actuar con violencia contra los manifestantes. Aunque seguirán usando armas no letales, el entrenamiento de este escuadrón está enfocado en no utilizar la fuerza. La vestimenta será similar a la del Esmad actual: armadura de color negro, casco protector y escudo.

(Vea: Lo que se sabe del atentado que deja 13 policías del Esmad heridos)

La coronel Alba Lancheros, directora de la Undmo, indicó que el nuevo escuadrón contará con capacitaciones en el campo del diálogo y derechos humanos “para que en ocasiones que lo ameriten actúen y eviten que escale la violencia”.

Además, el grupo seguirá contando con las conocidas tanquetas, pero en su interior será se contará con unidad de diálogo móvil equipada para el tema.



También harán otras funciones de acompañamiento y protección a los manifestantes.



(Vea: Petro posesionó al nuevo director general de la Policía)

