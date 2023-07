Polémica por contrato con el Estado del esposo de Irene Vélez

El Fondo Colombia en Paz le otorgó a Sjoerd Van Grootheest, esposo de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, un contrato por un año para liderar una estrategia de comunicación sobre sustitución de cultivos ilícitos en Colombia.



(Lea más: El Minhacienda defendió el compromiso con regla fiscal)

De acuerdo con el documento, el cual fue dado a conocer por el abogado Daniel Briceño en sus redes sociales, el acuerdo por prestación de servicios es por un valor de 128.770.000 millones de pesos, por lo que Van Grootheest recibirá 10.730.000 pesos al mes.



El realizador audiovisual originario de Países Bajos ha desarrollado varias cintas alrededor del fin del conflicto armado en Colombia después de la firma del Acuerdo de Paz.



Entre sus proyectos se destacan tres producciones: ‘Voces de Guerrilla’ (2018), película que se enfoca en contar lo que se vive en los espacios de desmovilización de las Farc, el documental 'Bajo Fuego' (2020), en cuya dirección también participó la ministra Vélez; y su más reciente trabajo 'Un plan para la vida', el cual se estrenó en el 2022.



(Más noticias: Óscar Iván Zuluaga no aceptó cargos por caso Odebrecht)

El ciudadano holandés Sjoerd Van Grootheest cónyuge de la ministra de minas Irene Vélez acaba de recibir un contrato por $10.730.861 mensuales a través del Fondo Colombia en Paz para liderar estrategia de comunicación sobre sustitución de cultivos ilícitos en Colombia. pic.twitter.com/4IXUTgAJUo — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) July 11, 2023

La respuesta de la ministra



Con la firma de este contrato con el Estado, las críticas no se han hecho esperar. En especial, porque tiempo atrás en su última declaración de conflictos de interés la Minminas había declarado que no tenía pareja permanente.



Al respecto, Irene Vélez aclaró por medio de su cuenta de Twitter que se trató de un error de digitación y que el documento ya fue corregido y actualizado.



(Vea: Los ejes de la reforma a la Ley 30 de educación)



De igual forma, la funcionaria indicó que “no hay ninguna irregularidad, ilegalidad o conflicto de intereses en cuanto al proceso contractual y actividades que adelanta mi esposo”.



Además, señaló que las actividades que ejerce su pareja no son nuevas y que no tienen relación con sus funciones.



Debo aclarar que no hay ninguna irregularidad, ilegalidad o conflicto de intereses en cuanto al proceso contractual y actividades que adelanta mi esposo 🧵 — Irene Vélez-Torres (@IreneVelezT) July 11, 2023

PORTAFOLIO