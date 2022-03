Este jueves radican nuevo proyecto para el mercado de capitales

Archivo particular

El proyecto de ley de acceso y financiamiento para la construcción de equidad y que recoge gran parte de la iniciativa que reformaba la ley del mercado de capitales y que fue retirada, se radicará este jueves en el Congreso y se le pedirá que sea analizada con un mensaje de urgencia para que alcance a ser aprobada.



El proyecto de ley que, este miércoles, el Gobierno presentó a un grupo de congresistas tiene 47 artículos y busca actualizar el mercado de capitales y la legislación en materia financiera.



La idea es actualizar todo el tema de los sistemas de pagos de bajo valor, además de buscar enfrentar el fenómeno social del llamado 'gota a gota' y el 'pagadiario' a través de un mecanismo que amplía el espectro de entidades que ofrezcan este tipo de créditos como cooperativas, microfinancieras en concurso con municipios, departamentos y cajas de compensación.



Se busca darle cabida a un conjunto de nuevos actores que puedan cobijar una parte importante de una población de casi 10 millones de personas que acude a los 'gota a gota'.



El proyecto también actúa en frente a la industria aseguradora permitiendo la adquisición de nuevos programas de seguros como, por ejemplo, los que se denominan parametrizados, que no necesariamente implica daños tangibles. Esos seguros están dirigidos para que los adquieran las personas menos favorecidas o ciertos actores de la economía.



Un ejemplo de un seguro parametrizado es cuando se asegura una cosecha. Si las condiciones climatológicas o de humedad se alteran en ciertos porcentajes y afectan la cosecha se considera que hay un siniestro pues la rentabilidad el cultivo no será el esperado.



De acuerdo con el representante a la Cámara, Oscar Darío Pérez, “ese tipo de seguros colectivos se pueden dar para el sector agropecuario o grupos y actividades de personas vulnerables son difíciles en Colombia por temas regulatorios”.



El proyecto busca modernizar los sistemas financieros y bursátiles, y más teniendo en cuenta que Colombia adelanta una integración con las bolsas de valores de Lima y de Santiago para hace más eficiente y grande el sistema de transacciones especialmente en el mercado accionario.

