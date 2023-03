Esto dijo Nicolás Petro sobre las acusaciones en su contra

Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, se refirió a las acusaciones que ha hecho su exesposa en su contra, sobre supuestos dineros que habría recibido de un excapo y de un empresario bajo investigación, con el fin de que obtuvieran un cupo en los programas de la paz total.

Petro Burgos le dijo a la Unidad Investigativa de EL TIEMPO que "no he recibido ni recursos, ni ningún tipo de favores de estos señores. No los conozco, no he tratado con ellos, no me he reunido con ellos ni personalmente, ni a través de terceros".

Dijo también que le solicitó a la Fiscalía abrir una investigación al respecto y darle celeridad a este caso para aclarar lo antes posible su situación.

Sin embargo, manifestó que considera un "desacierto por parte de Presidencia" haberlo vinculado en un tema tan grave".



Comunicado a la opinión pública: pic.twitter.com/erVs8bJx4r — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 2, 2023

"Me parece un desacierto por parte de Presidencia vincularme a un tema tan grave vinculado con corrupción por parte de organizaciones criminales que buscan entorpecer la Paz total. Mezclan dos situaciones que no tienen nada que ver la una con la otra. Existe un primer momento que es todo lo que se refiere a Paz total y que vincula a mi tío Juan Fernando Petro, que en su momento tendrá los argumentos para defenderse, tema en el yo que no tengo absolutamente nada que ver ni antes, ni durante, ni posterior a la campaña, y un segundo momento que es la entrevista dada por la señora Dayssuris del Carmen Vásquez por la cual me relacionan a mí en lo anteriormente mencionado. Ni Santander Lópesierra, ni el 'Turco Hilsaca' hacen parte de paz total, y aclaro nuevamente que no he recibido favores de ningún tipo de estos señores. Lastimosamente, me veo envuelto en esta situación engorrosa y mi padre y yo estamos seguros de que podré ratificar mi inocencia", dijo Petro Burgos.

Sobre el tema de su exesposa, quien es la persona que hizo los señalamientos, dijo que "hace varios meses yo tuve una ruptura amorosa con la señora Dayssuris del Carmen Vásquez, la cual ha sido dolorosa para ella y como resultado de ello, ha respondido de manera agresiva buscando mi destrucción personal".

