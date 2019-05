Han pasado más de 24 horas desde que la JEP le otorgó a Jesús Santrich el beneficio de la no extradición a los Estados Unidos, pero el país aún no se repone a esta noticia.



Tras la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz, ha seguido una avalancha de reacciones, entre ellas la renuncia del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez y su vicefiscal.



(Reacciones a la renuncia del Fiscal y a la no extradición de Santrich).

Para Martínez, el fallo de la JEP permite que hacia adelante “la reincidencia en el secuestro y la extorsión” “conviva” “con los privilegios de la justicia transicional” y por esto decidió dar un paso al costado.



“Mi conciencia y mi devoción por el Estado de derecho me lo impiden (continuar). Por ello he presentado renuncia irrevocable al cargo de Fiscal General de la Nación”, puntualizó Martínez.



Frente a la renuncia del fiscal, el presidente Iván Duque lamentó su decisión y resaltó la labor que Martínez y su equipo adelantaron contra “la criminalidad y la corrupción”.



(Decisión de JEP sobre Santrich motiva renuncia del Fiscal General).



En su alocución de este miércoles, el presidente Duque dijo que este caso “no está cerrado” todavía.



“El Gobierno Nacional respeta la Constitución y, por ende, la separación de poderes. No obstante, compartimos la indignación del pueblo colombiano por la decisión de la JEP de ordenar la libertad del sindicado por narcotráfico en Estados Unidos alias ‘Jesús Santrich’”, dijo Duque en una declaración en la Casa de Nariño.

Así mismo, el presidente señaló que su Gobierno respalda la decisión tomada por la Procuraduría General, horas antes de la alocución de Duque, de apelar la orden de libertad de Santrich.



Minutos después de que el presidente Duque se dirigiera al país, el senador Álvaro Uribe, quien había guardado silencio durante toda la tarde, dijo que “la sentencia de la JEP demuestra que en la Habana pactaron un Cogobierno con el narcotráfico”.



En su declaración, Uribe señaló que la renuncia del fiscal Martínez era admirable y que “debería reconsiderar para continuar su valerosa tarea contra el narco terrorismo”.



Finalmente dijo que “el buen criterio del Presidente de la República” “considerará todas las opciones que conduzcan a la extradición de Santrich”.

COMUNICADO

La sentencia de la JEP demuestra que en La Habana pactaron un Cogobierno con el narcotráfico pic.twitter.com/2ZwZ4DgVgH — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 16 de mayo de 2019

Tras las declaraciones del senador Uribe, el exjefe negociador de la paz en La Habana, Humberto de la Calle, dijo que no es cierto que se “haya pactado un cogobierno con el narcotráfico” y que las afirmaciones de Uribe eran “absolutamente falsas y contenían un lenguaje incendiario”.

Declaraciones sobre el Caso Santrich pic.twitter.com/are38s7Y93 — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) 16 de mayo de 2019

¿PRUEBA REINA?



Tras este rifirrafe, horas más tarde, se conoció un video que demostraría que Santrich tenía conversaciones con supuestos integrantes del cartel de Sinaloa, que en realidad serían agentes infiltrados de la DEA.



Apartes de esta grabación ya habían sido conocidos el año pasado, pero el video era mudo y estaba fragmentado. El miércoles en la noche se empezó a conocer la grabación completa con el audio y sería un video obtenido por la justicia norteamericana, que no fue tenido en cuenta por la Fiscalía.



En el video, que dura casi siete minutos, se ve una reunión en la que participan Marlon Marín, Jesús Santrich y otras dos personas de las que no se conoce su identidad, pero sobre las que queda claro que una es la que lleva la cámara escondida que graba la escena, y otra la que tiene el micrófono.

A cambio de eso, la Fiscalía había enviado a la JEP solo seis audios, que para este tribunal no representan una prueba contundente y clara de que haya tenido lugar después de la firma de la paz y de negociaciones con narcotraficantes.



Se conoció que Santrich había admitido el encuentro con mexicanos en el 2018, pero señaló que se trataba de una trampa.



En las últimas horas, el magistrado Jesús Bobadilla, presidente de la Sección de Revisión de la JEP, dijo que no conocían el video completo de Santrich “pero que podría tenerse en cuenta para la apelación”.



"Para la Sección de Revisión el periodo probatorio ya se agotó, no podría reabrirse ni revivir. Sin embargo, será la Sección de Apelación, con todo su respeto, con toda su autonomía, con su criterio, quienes determinen eventualmente si debe o no debe reabrirse un periodo probatorio", dijo Bobadilla en la emisora capitalina 'Blu Radio'.



¿QUÉ DICE EE.UU.?



Este jueves, la Embajada de Estados Unidos se pronunció sobre la decisión de la JEP a través de un comunicado en el que expresó que “El Gobierno de Estados Unidos toma nota de la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de negar la extradición de Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich”, fallo que considera “lamentable”.



(JEP decide no extraditar a Jesús Santrich).



“Estados Unidos cumplió con los requisitos de extradición establecidos con Colombia y nuestro pedido estableció que los delitos de los cuales se acusa al Señor Santrich se produjeron después del 1 de diciembre de 2016”, dice el comunicado.



Al final de la nota diplomática, la embajada estadounidense subrayó la “importancia y lo esencial de la relación de extradición entre Colombia y Estados Unidos”.



Se espera que en los próximos minutos quede en libertad Jesús Santrich, recluido en la cárcel La Picota.