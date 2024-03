'Mr. Taxes', el curioso apodo del director de la Dian y sus enseñanzas más relevantes

Luis Carlos Reyes, el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que ha sido apodado por los internautas como 'Mr. Taxes' ha captado la atención en las redes sociales, especialmente en Tik Tok, al abordar preguntas sobre impuestos de una manera amena y comprensible para el público. Actualmente tiene 58 videos en su cuenta @luiscarlosrh.



Al abordar temas que van desde conceptos básicos hasta cuestiones más complejas, Reyes ha logrado conectar con una amplia audiencia. Actualmente, cuenta con 270, 4 mil seguidores y 2,3 millones de 'me gusta'.



Entre los temas que ha abordado y han tenido una buena acogida del público son:

Datos que puede o no solicitar al consumidor para la factura electrónica

En el más reciente video de su cuenta de Tik Tok, con más de 1,3 millones de reproducciones, explicó cuáles son los datos que se pueden o no solicitar para diligenciar el formulario para emitir la factura electrónica.



Para ello utilizó un tablero, marcador y borrador en el que expuso punto a punto y tachó un listado de más de 10 datos innecesarios. Concluyó que lo único requerido es la razón social o nombre de la empresa, el Número de Identificación Tributaria (NIT) y el correo electrónico.



Finalmente, invitó a los usuarios a que denuncien en caso de que los establecimientos comerciales le soliciten información innecesaria a través de la página oficial: www.dian.gov.co/denuncias.

Normalización tributaria

En otro video con más de 37 mil 'me gusta' y más de 608 mil reproducciones, Reyes explicó por qué el Impuesto de Normalización Tributaria o las normalizaciones tributarias son un premio a las personas más ricas del país.



Manifestó que: "Aunque es una oportunidad de recaudo para los menos favorecidos, resulta favoreciendo a los más ricos entre los ricos. Estoy convencido de que la normalización cada vez es menos efectiva como herramienta de recaudo. Pasó de 1,3 billones en 2019 a 0,4 billones en 2022. El fallo es que hay malos hábitos y una mala ética. Muchas personas han acudido a este recurso una y otra vez".



Cabe aclarar que este impuesto es una herramienta para regularizar la situación fiscal de aquellos contribuyentes que, al 1 de enero de 2022, hayan omitido activos o incluido pasivos inexistentes en sus declaraciones tributarias, es decir corregir estas irregularidades y promover la transparencia y cumplimiento de las obligaciones fiscales, permitiendo a los contribuyentes regularizar su situación ante la autoridad tributaria.



Justamente, lo que dice el director de la Dian es que, "una buena parte de las personas en Colombia se beneficia de recursos públicos obtenidos del recaudo tributario, pero otro porcentaje le hace el quite a las obligaciones. Entonces, frente a esto, lo que pretende la entidad es dejar de pensar de forma individualista, utilitaria, si no ética, que se refleje en el aporte colectivo para el sostenimiento de todos los ciudadanos".



La razón por la que Dian cierra establecimientos que no emiten factura electrónica

Reyes en un pequeño video, que tiene más de 475 mil reproducciones y más de 25 mil 'me gusta', asegura que "cuando se paga en un establecimiento y le cobran el IVA, ese monto se lo deben certificar en una factura electrónica, pues esta es la garantía de que ese impuesto está yendo a donde debe ser que es por ejemplo la construcción de vías, la educación y los bienes públicos que existen para los colombianos.



En este sentido, invita a la ciudadanía que, en caso de que un comercio no lo expida, denuncie a través de la página oficial de la entidad, pues " no es un comportamiento característico de un contribuyente cumplido, además la estabilidad de los recursos del estado también depende de usted".



Esta comunicación se compartió cuando se registró la oleada de cierres a establecimientos que generó preocupación entre empresarios y comerciantes. En su momento se cerraron temporalmente reconocidos almacenes como Olímpica, Éxito o Jumbo, entre otros, con más de 350 comercios sancionados en el último año por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).



¿Qué es la UVT?

Sentado en su oficina el director de entidad, explica en un corto video cómo se calcula y qué es la Unidad de Valor Tributario.



"La Unidad de Valor Tributario sirve para pagar los impuestos y este valor se va ajustando todos los años. Lo que puede hacer el contribuyente para saber cuánto es en pesos es multiplicar el número de UVT por el valor que establece la Dian cada año siguiendo la norma".



Este video tiene más de 333 mil reproducciones, más de 20 mil 'me gusta' y 668 compartidos a la fecha.

¿Cómo sabe la Dian cuánto dinero pierde el estado por evasión tributaria?

Sobre la evasión tributaria y sus efectos en la economía colombiana, Reyes explicó en un video de Tik Tok, que "desde la entidad se han dedicado a revisar con métodos estadísticos basados en los estándares de la OCDE cuál es la brecha tributaria, además apoyándonos en las cuentas nacionales del Dane".



Además, comentó que dicho cálculo se hace con muestras representativas, es decir que no se toma a toda la población y se le hacen una serie de preguntas sino que se toma una muestra.



Este tienen un poco más de 69 mil reproducciones y más de 2000 'me gusta'.



En general, la cuenta del director de la Dian, tiene dividió sus contenidos en tres secciones, visitas a sedes nacionales de la entidad, preguntas e inquietudes comunes de la ciudadanía y las participaciones en el Congreso de la República y otros conversatorios o reuniones de estado.



SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio