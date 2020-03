Estrechan lazos con México en turismo, seguridad y migración

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió en la capital mexicana con su homólogo de Colombia, Iván Duque, para abordar asuntos de cooperación económica, migratoria, turística y de seguridad.



Los mandatarios se reunieron a puerta cerrada en el despacho presidencial y no ofrecieron rueda de prensa al concluir el encuentro. “Muy productivo encuentro sostuvimos con el presidente López Obrador. Tuvimos oportunidad de revisar temas de nuestra agenda común, con el objetivo de fortalecer lazos políticos, económicos y de cooperación en seguridad, cultura y turismo”, reveló Duque en Twitter.



El presidente colombiano estuvo acompañado en México de una amplia delegación, entre los que destacan la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum; el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo; el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, y el director de Migración, Juan Francisco Espinosa, entre otros.



Tras el encuentro, el titular de Turismo colombiano y su homólogo mexicano, Miguel Torruco, firmaron un memorando de entendimiento y cooperación turística para fomentar “el crecimiento y desarrollo de este sector clave”, informó el presidente Duque.



A pesar de las diferencias ideológicas entre ambos, Duque ya había visitado México en diciembre de 2018 para asistir a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador.



EMPRESARIOS MEXICANOS



Antes de reunirse con López Obrador, Duque desayunó con 27 empresarios mexicanos a quienes trasladó que Colombia cuenta con “condiciones favorables” para invertir en infraestructuras, turismo e industrias creativas.



“México y Colombia tienen una relación histórica, que va desde lo histórico hasta lo cultural, que va desde lo comercial hasta la inversión”, expresó durante el encuentro el mandatario colombiano quien añadió: “Siento mucha cercanía y espero que esta cercanía se haga hoy más fuerte”.



Duque agradeció a las empresas mexicanas que “todos los días agregan valor” a la economía colombiana y reivindicó las bajadas de impuestos de su Gobierno para atraer inversiones y convertir el país suramericano en “un poco para el desarrollo de nuevas tecnologías”.



“El reto más grande de los gobernantes hoy es no dejarnos llevar nunca por los sentimientos populistas que promueven la lucha de clases o estigmatizan y satanizan al empresario”, expresó el mandatario, quien dijo que defiende “a ultranza la iniciativa privada”.



El presidente Duque llegó la noche anterior al aeropuerto de la capital mexicana, donde fue recibido por el subsecretario mexicano para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, quien le dio la bienvenida para reforzar la “relación estratégica” entre ambos países.



Duque voló a México desde Nueva York, donde defendió este lunes la solidez de la relación de su país con la ONU tras reunirse con el jefe de la organización, António Guterres, a pesar de las tensiones por la situación de los derechos humanos en Colombia.



El dirigente colombiano se sumó a la lista de mandatarios recibidos por López Obrador como el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez; el entonces presidente electo de Argentina, Alberto Fernández; el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, o la mayoría de jefes de Estado centroamericanos. Desde que tomó el poder, López Obrador no ha realizado ninguna visita de Estado a otros países, delegando esta responsabilidad en uno de sus hombres de confianza, el canciller Marcelo Ebrard.



EFE