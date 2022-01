Eventos masivos, en riesgo por pico de ómicron en Colombia

Los eventos masivos están en alerta por el avance que ha tenido el cuarto pico de covid-19 en Colombia que además se relaciona con la llegada de la variante ómicron al país.

En los últimos 13 días en el país los casos de coronavirus reportados aumentaron en 104.439, y se pasó de tener 13.576 casos activos a 73.378 lo cual ha llevado a que las autoridades distritales y departamentales tomen decisiones para la protección.

El viceministro de Salud, Germán Escobar, señaló que las próximas dos semanas serán las más complicadas en el aumento de contagios y aseguró que el país podría llegar a un poco más de 40.000 casos diarios de covid.

“En dos o tres semanas esperamos un aumento de casos muy importantes y sobre la segunda y tercera semana siguientes podamos ver la disminución del pico máximo. Podríamos llegar a poco más de 40.000 casos diarios”, expuso.

La aceleración de contagios también representa un desafío al sistema de salud, por lo que el ministerio de Salud invita a acudir presencialmente a los servicios sanitarios solo si hay presencia de signos de alarma, como dificultad respiratoria, fiebre muy alta que no cede, vómitos excesivos, o, en general, cualquier alteración del estado de conciencia o síntoma que haga evidente la necesidad de consultar presencialmente al médico.

En general, la recomendación es no asistir presencialmente a los servicios de salud, para evitar su congestión, y pedir atención domiciliaria o virtual. “Las pruebas son importantes, pero es mucho más importante el aislamiento temprano. A través del aislamiento temprano evitamos contagiar a otras personas, contribuimos a disminuir la velocidad de transmisión o contagiar a personas no vacunadas o que están vacunadas, pero con factor de riesgo que podrían ser susceptibles a complicar”, apuntó Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección SocialPara superar este nuevo desafío, de acuerdo con Fernández se requiere del compromiso de todos y de la combinación de medidas entre vacunación, ventilación, uso de tapabocas, el lavado de las manos, que sigue siendo importante para varios tipos de infecciones, y, por supuesto, el aislamiento temprano, “vamos a poder superar este pico como hemos enfrentado los demás; probablemente un pico con menor impacto en términos de mortalidad y hospitalizaciones, si se comporta como se ha observado en el mundo, pero protegiendo además el sistema de salud y, a su vez, la capacidad de respuesta de este sistema para la población, no solo para covid, sino también para otros eventos”, dijo.

El incremento de casos por ahora no representa un peligro en la mortalidad pero si en las actividades masivas de la reactivación.

“Los incrementos de casos no se traducen en un incremento significativo en hospitalizaciones y muertes, especialmente en poblaciones vacunadas, así que es urgente que las personas acedan a la dosis faltante, ya que no están exentas de potenciales complicaciones asociadas a esta u otras variantes que circulan” apuntó.

SIN EVENTOS NI FIESTAS

En diversas partes del país en las que se desarrollan las tradicionales fiestas y carnavales, se han dado diversas modificaciones por el aumento de los casos de coronavirus.

En al menos 6 municipios de Boyacá, que planeaban la realización de festividades populares este fin de semana, las cancelaron por el comportamiento de la pandemia. El Festival de Verano de Moniquirá, las tradicionales ferias y fiestas en honor a la Virgen de la Candelaria en Tuta y Garagoa, también sucedió con las celebraciones en Nuevo Colón, Aquitania y Duitama.

Asimismo el Carnaval de Negros y Blancos, no tuvo este año la tradicional llegada de la Familia Castañeda, con la que cada año se da apertura al Carnaval, además el evento del desfile de Colectivos Coreográficos se realizó en el estadio Libertad de Pasto para mantener las medidas de bioseguridad por el covid-19.

El evento se extendió por más de 10 horas, y más de cuatro mil artistas y maestros enseñaron al mundo su cultura, además la fiesta sigue, pero con aforos controlados y con la invitación a los locales y turistas a vacunarse en los más de 10 puestos en las calles de la capital de Nariño.

El concierto de cumpleaños del cumpleaños 472 de Valledupar fue cancelado para evitar un contagio masivo, pues el índice de positividad se duplicó en un día.

En el caso de Carnaval de Barranquilla se mantiene la celebración, pero habrá modificaciones en su programación de desfiles previos para garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

RÍO CANCELA CARNAVAL ‘DE RÚA’ Y SOLO HARÁ DESFILES

El carnaval de Río de Janeiro dejará de realizar por segundo año consecutivo los tradicionales desfiles “de rúa”, como se conoce a los que se llevan a cabo en las calles de la ciudad, los cuales fueron suspendidos nuevamente por la pandemia de la covid-19, informó la alcaldía de la ciudad brasilera por el aumento de casos en el país.

Calificados como “el alma” de la mayor fiesta de Brasil, más de 500 “blocos”, como se llama a las bandas y comparsas que desfilan gratuitamente por las calles de la ciudad durante el evento, vieron de nuevo truncado el sueño de carnaval y hasta el momento, sólo están confirmados los majestuosos desfiles de las escuelas de samba, que exigen compra de entradas en el Sambódromo.

