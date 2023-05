¿Qué pasa con la seguridad de exministra de Agricultura Cecilia López?

Cecilia López, quien fuera una de las ministras más recordadas del Gobierno Petro, y una de las funcionarias que salió en el revolcón ministerial hace unas semanas, radicó en las últimas horas una petición de cumplimiento de medidas de seguridad ante la Unidad Nacional de Protección y el Ministerio de Agricultura, luego de que su esquema de protección fuera retirado.

Desde hace unos días, la exministra de Agricultura denunció "con sorpresa y angustia", el retiro de su esquema de escoltas.

"Para mi sorpresa y total angustia, encuentro a mi arribo al aeropuerto El Dorado que no cuento con el apoyo, circunstancia que no me fue informada", le dijo López en un documento revelado por la periodista Erika Fontalvo.

"El debido proceso me da el derecho a que se me notifique cualquier decisión administrativa que me afecte si la consideró contraría a mis derechos y al ordenamiento jurídico, como es el caso que hoy nos ocupa. Por una lado, se me comunicó la decisión de la UNP, pero en ningún momento se me notificó la decisión del MADR que dejaba sin elementos materiales la primera decisión, lo cual me negó el derecho a tomar las medidas correspondientes, de manera oportuna", se lee en el documento firmado por la exministra.

Esquema de protección de Cecilia López



Al respecto la Unidad Nacional de Protección manifestó que "La exministra salió del país y al regresar el Minagricultura no le entregó los vehículos del esquema. La @UNPColombia no supo de esa contingencia. Conversando con el Ministerio y la exfuncionaria, se resolverá el impase".

Además, este viernes, la exministra le dijo a Semana que ha recibido advertencias “para que se vaya del país”; o si no, “puede pasarle algo”.

