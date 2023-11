Exministro sale en defensa de funcionaria que no respaldaría la reforma a la salud

El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo salió en defensa de los funcionarios de la cartera que dirigió luego de que se conociera el rumor de la posible salida de una funcionaria que no respaldaría el aval fiscal de la reforma a la salud que se requiere para su trámite.



“¡¡¡Esto simplemente no puede ser cierto!!! Es inaceptable y ojalá sea un error o equivocación periodística! No me imagino que esto ocurra cuando se trata del ministerio más técnico del estado. Conozco al funcionario y doy fe absoluta de sus capacidades técnicas”, dijo Restrepo en sus redes sociales al compartir la información publicada por el portal La Silla Vacía.

Según Restrepo Abondano se trata de una buena persona que ha estado décadas en la entidad y que “en cada concepto y análisis demuestra calidad y profesionalismo a toda prueba”.

“Ha superado varios gobiernos justamente por su dominio en temas muy técnicos y aportes siempre respetados. No podría creer que esto es cierto No sería comprensible, y sería un retroceso brutal”.

Según la información de la Silla Vacía, se trata de Paul Díaz, quien se desempeña como subdirector de Salud y Riesgos Profesionales del Ministerio de Hacienda.

