Exministros envían carta a Minsalud en la que piden una mesa de concertación nacional

Varios exministros y exviceministros de salud firmaron una carta en la que piden al Gobierno que se instale una mesa de concertación nacional para discutir el modelo más conveniente para los pacientes del país y para la sostenibilidad del sistema.



(Lea: Vía decreto Gobierno le da facultades a la Adres para giros directos: cómo funcionaría).



En la misiva señalan que “para lograr respuestas legítimas y consensuadas requerimos del gobierno nacional, el congreso de la República, los sectores académicos, los centros de pensamiento, los investigadores y expertos, los usuarios y pacientes, los aseguradores, las instituciones prestadoras de servicios de salud, los profesionales de salud y el sector farmacéutico, entre otros”.

Para los exfuncionarios, la evidencia técnica, académica y un espíritu de diálogo y concertación democrática deben primar en la lógica de trabajo de esta mesa.

(Vea: ¿Qué dicen las EPS sobre investigación por presuntos manejos irregulares de recursos?).

“Como lo hemos dicho en diferentes oportunidades, no se trata de quién tiene la razón y mucho menos de quién impone su razón; se trata de encontrar entre todos los consensos que nos convenga a los colombianos y renovemos así el contrato social por la salud del país. Señor ministro, quedamos atentos a su respuesta”, dice la carta.

Según los firmantes de la carta, el destino final que tuvo el proyecto de reforma a la salud presentado por el Gobierno nacional era previsible, debido a que no cumplió con los mínimos constitucionales para reformar un sistema que regula y protege el derecho fundamental a la salud (ver carta completa).

“En este orden, no contó con un plan claro a corto, mediano y largo plazo, con objetivos precisos, metas definidas y recursos determinados; tampoco reconoció los avances adquiridos por los ciudadanos en el goce efectivo del derecho a la salud en estos últimos 30 años, ni presentó la manera como se les protegerían; el aval fiscal de Minhacienda para sus desarrollo y sostenibilidad no se recibió; la transición para proteger usuarios y pacientes nunca fue clara y, por último, no tuvo una participación ciudadana amplia y efectiva, a la que se le reconociera incidencia en la propuesta, para su proyección, deliberación y decisión”.

(Además: Qué viene para la salud tras la caída del proyecto de reforma de Petro).

De acuerdo con los exministros, no fue un proyecto de reforma pensado en el bienestar de los usuarios y pacientes. “Fue un empeño por cambiar la institucionalidad y eliminar entidades para crear otras en la vía de estatizar la estructura y operación del sistema”.

En la carta dicen que “este desafortunado proceso”, que determinó discusiones estériles por más de un año, no ha traído nada bueno para el sistema de salud y la sociedad colombiana.

Sobre las intervenciones realizadas por la Supersalud sobre Sanitas y Nueva EPS, los exministos manifestaron que tampoco fueron decisiones acertadas.

“Por el contrario, agravaron la inminencia del colapso. Además, ha quedado la evidencia ante la opinión pública que fueron decisiones improvisadas, sin pensar en los usuarios y pacientes, carentes de técnica y eventualmente antijurídicas”.

Según los exfuncionarios, para lograr un sistema sostenible y reglas de juego claras, se requiere una amplia mesa de concertación sobre las acciones que se deben adoptar como sociedad y como sector para mejorar la oportunidad en el acceso a los servicios de salud para usuarios y pacientes, y para cerrar la brecha que existe entre las zonas rurales y las ciudades en materia de salud.

PORTAFOLIO