Tensión por vacancia en Creg y posibles encargos de comisionados

El pasado 7 de noviembre a José Fernando Prada se le cumplió el plazo de silencio administrativo positivo a su carta de renuncia como director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). De esta forma, el cargo quedó vacante, a lo que se suma el hecho de que su plazo como comisionado experto se venció, con lo que su salida de la entidad es ya un hecho desde el miércoles pasado.



Vale la pena recordar también el hecho de que la entidad no cuenta con los comisionados expertos en propiedad desde hace meses y los nombramientos en encargo ya se vencieron. Hasta el momento solo se ha publicado una hoja de vida para un nombramiento en propiedad, el de Ómar Prías, que fue designado ayer.



Por este motivo, la Creg emitió una circular en la que se informa a empresas, usuarios y otros interesados que todos los trámites que lleguen a la entidad estarán en proceso, pero no podrán ser respondidos hasta tanto no haya al menos tres expertos comisionados.



“Dado la separación del cargo del director ejecutivo de la entidad, José Fernando Prada y la falta de los expertos comisionados que conforman la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), en este momento no se cumplen los requisitos para emitir conceptos y responder peticiones de interés general y particular relacionadas con la regulación de los servicios públicos”, destaca la circular emitida.

Por el momento, solo se dará respuestas a peticiones, quejas y reclamos, que estarán a cargo de Hugo Enrique Pacheco León, asesor jurídico de la Comisión de Regulación.



¿Más encargos?



En medio de la tensión por el represamiento que se podría generar en el regulador del sector, se han conocido posibles nombres de asesores dentro del Ministerio de Minas y Energía que podrían llegar en encargo.



Algunos de estos son José Medardo Suárez, cuya hoja de vida fue publicada recientemente para el cargo de asesor para la cartera.



De igual manera, se publicó la hoja de vida de Baisser Antonio Jiménez para ser asesor, aunque ya se ha desempeñado como director técnico de Gestión de Energía en la Superintendencia de Servicios Públicos.



También hay otros nombres que han sonado, aunque no hay seguridad. Se espera que los nombramientos se den en los próximos días para darles continuidad a las decisiones regulatorias que están trámite.



Ahora bien, en días pasados, el superintendente Dagoberto Quiroga manifestó en su participación en el Congreso MEM que en ese foro había algunas de las personas que entrarían a la Comisión.

El funcionario dijo que junto con el presidente Gustavo Petro habían estado evaluando posibles candidatos para ocupar los puestos vacantes en la entidad.



El sector está a la espera de los nombramientos en propiedad para que se tomen medidas importantes que están en la agenda regulatoria. De hecho, en días pasados se conoció una carta de Brookfield Corporation, compañía propietaria de Isagén, en la que advertían que los nombramientos en encargo comprometían la independencia de esta entidad.



José Camilo Manzur, director de Asocodis, gremio de los comercializadores de energía, reiteró la importancia de designar a los nuevos comisionados, algo clave en medio del fenómeno de El Niño.



DANIELA MORALES SOLER

