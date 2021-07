Expectativa por mayor apertura para eventos

Los empresarios recibieron con optimismo y expectativa la decisión de la administración de la Alcaldesa Claudia López de reabrir con un aforo de 50% los conciertos, las funciones de cine y teatro, las discotecas y hasta el fútbol.



(Lea: Protocolos a cumplir para regreso a estadios, conciertos y discotecas)



Según explicó, esta solicitud se tramita ante las autoridades sanitarias nacionales, gracias a que la ciudad completó tres requisitos. El primero, tiene que ver con la cobertura superior al 70% de vacunación en las etapas 1, 2 y 3.



(Lea: Baja el número de personas en Colombia que no quiere vacunarse)

El segundo es la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos menor al 75 %. Y, por último, la resiliencia epidemiológica superior a 0,5 (dato al que se llegará, según la Alcaldía este viernes 30 de julio).



(Lea: Así ha impactado al mundo la variante delta que ya circula en Colombia)



El comportamiento de estas tres variables permite concluir que es posible que las actividades sociales regresen a la ciudad.



Según lo dispuesto, el fútbol, los conciertos y las discotecas tendrán un aforo permitido de hasta el 50%, en tanto que cines, teatros y otras actividades culturales, que estaban en 25% de aforo, podrán subir también a ese 50%.



Las autoridades de la ciudad resaltaron que será responsabilidad de los organizadores de estos eventos hacer cumplir los protocolos y los lineamientos de bioseguridad.



Lo primero es que los puntos de alimentación en estos eventos no podrán estar dentro del aforo y el llamado a las personas es a evitar comer o tomar algo mientras disfrutan de los mismos.



Se deberán garantizar baterías de baños suficientes para que no haya aglomeraciones y puntos de agua y jabón, o alcohol glicerinado para el aseo de manos permanente.



El ingreso y la salida de los eventos tendrán que ser por grupos y por lugares independientes, para no dejar que se junten muchas personas. Y la venta de boletería deberá mantenerse de forma virtual.



LAS OPINIONES



Adriana Plata, presidenta de Asobares, manifestó que “celebramos la activación de la última categoría de nuestro sector que faltaba (discotecas)”, pero señaló que se está esperando los lineamientos sobre cómo será el piloto planteado por la Alcaldía de Bogotá, que se pondría en marcha en agosto.



Sin embargo, la dirigente gremial, explicó que “insistimos que para tener una real activación, es necesario llegar pronto a la normalidad en cuanto horarios. El funcionamiento hasta la 1 a.m. si bien da un sostenimiento de gastos, aún no permite la recuperación del endeudamiento acumulado y menos un estado de equilibrio y ganancias”, aseguró



Hernando Sánchez, gerente general de Tuboleta, por su parte, comentó que esta decisión es “el salvavidas que estábamos esperando” y se traduce en un mayor volumen de venta de boleteria y así el negocio para los organizadores de espectáculos es más viable por costos de producción y valor de las entradas.



“Para cumplir con esta operación, Tuboleta ha desarrollado un algoritmo que nos permite asegurar el distanciamiento de los asistentes. Esto ya lo probamos en el partido de eliminatoria de la Selección Colombia contra Argentina, hemos acelerado procesos de transformación digital con lo que hemos logrado eliminar el papel y realizar los procesos de comercialización de manera electrónica”.



Por su parte, Alejandro Arzayus, CEO de Eventech, el emprendimiento colombiano que se creó para realizar eventos en plataformas 3D, comentó que la apertura de conciertos y eventos masivos es una buena noticia para el sector, aunque no hemos descartado la continuidad de los eventos híbridos. Las personas y las empresas necesitan un entorno profesional en el que pueda reencontrarse cara a cara con sus clientes y así recuperar el contacto personal como ya lo han venido haciendo en diferentes países del mundo”.