Expertos defienden aporte de subsidios a reducir pobreza

Uno de los puntos claves del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro es la reglamentación del programa Renta Ciudadana, con el cual se espera “armonizar los programas de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas a cargo del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS)”.



Esta semana, en entrevista con EL TIEMPO, la directora del DPS, Cielo Rusinque, aseguró que el Gobierno “no quiere seguir dando limosnas”, que aumentarán los montos de los giros y también los beneficiarios.



(‘Más acciones contra la informalidad serían un logro de la laboral’).



Dado que aún el programa no está reglamentado, sin la sanción del Plan, el DPS inició el 29 de abril con un programa de ‘Tránsito a Renta Ciudadana’.



Rusinque aseguró, en el lanzamiento de este la semana pasada, que el Gobierno busca “proporcionar ingresos dignos por encima de la línea de pobreza”. Aunque la meta del programa es cobijar a 3,3 millones de hogares, por ahora se inició con los beneficiarios de Familias en Acción, que son 1,9 millones de hogares.



“Estamos casi triplicando los ingresos de estos hogares que antes recibían un ingreso simbólico que oscilaba los $90.000. A nivel nacional haremos un mejoramiento garantizando ingresos por encima de la línea de pobreza”, dijo la funcionaria.



(Mi Casa Ya: requisitos y paso a paso para aplicar al subsidio).



De acuerdo con Prosperidad Social, el giro bimensual será diferencial, dependiendo del puntaje del Sisbén, el número y edad de los hijos. Y oscilará entre $160.000 y hasta $1 millón. Para ese primer giro, el Gobierno destinó $796.435 millones.



Impacto de subsidios



La historia de los programas de transferencias monetarias en Colombia remonta a hace más de dos décadas. A inicios de siglo se puso en marcha Familias en Acción, junto a este nació también Jóvenes en Acción, mientras que Adulto Mayor, el programa de asistencia para la tercera edad, surgió en 2003.



(El 88% de hogares estrato alto no tienen apetito por comprar vivienda).



“Si son limosnas, son limosnas muy costo eficientes, porque han tenido efectos muy positivos”, aseguró Daniel Gómez, exsubdirector del Departamento de Planeación Nacional, quien enfatizó en que a lo largo de los años se han invertido recursos importantes.



Según el experto, estos programas son políticas de Estado, no de Gobierno, que han tenido muchas evaluaciones de impacto.



“En política social una consideración importante es pensar cómo las transferencias pueden generar incentivos, como que los niños vayan al colegio, o los jóvenes no dejen de estudiar. Los programas condicionados como Familias en Acción no buscan sacar de la pobreza aL hogar, sino que no se perpetúe una línea de pobreza por medio de inversiones en capital humano”, explicó.



(Los cambios que busca Prosperidad Social con Renta Ciudadana).



De otra parte, Roberto Angulo, socio fundador de la firma Inclusión, cuestionó también que con el nuevo programa se desmontan los canales de pago digital “para retornar al monopolio de Banco Agrario y de los giros postales -que hace una década superamos- y remata diciendo que no es limosnero”.



Así mismo, Susana Correa, quien fue directora del DPS en el Gobierno de Iván Duque, detacó que durante la administración pasada se realizo “la mayor inversión social en programas de transferencias monetarias en la historia reciente de Colombia”, que permitieron cobijar a 11 millones de beneficiarios, y con una inversión superior a $25 billones.



Esto, según Correa, fue el resultado de “años de aprendizaje y esfuerzo por parte de las entidades del Gobierno colombiano”.



(Retos y preocupaciones de los fondos frente a la reforma pensional).



Frente a la postura del Gobierno actual, Correa fue enfática en que “entrar a criticar un esfuerzo de muchos años y gobiernos -amparados en argumentos ligeros y de tintes populistas- como el llamar “limosnas” a los recursos que el país ha invertido durante años en los hogares más vulnerables, no le hacen bien a nadie”.



Y dijo que esto es desconocer que programas como el Ingreso Solidario, que finalizó apoyando a 3,8 millones de hogares con más de $500.000 por giro, “es una ligereza”, pues por año, solo el Ingreso Solidario, invertía más de $7 billones.



Según la exdirectora del DPS, la situación de muchos hogares que vivían y viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad sería distinta de no ser por los grandes esfuerzos que el país ha hecho en torno a su política de inversión social.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

​Periodista de Portafolio