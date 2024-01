Uribe tira dardo a la reforma a la salud: 'será un empadronamiento antidemocrático'

El expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, habló recientemente sobre la reforma a la salud del gobierno del actual jefe de Estado, Gustavo Petro, calificando al proyecto de ley como "antidemocrático".



El proyecto, que todavía no ha sido aprobado en el Congreso de la República, hace parte de las reformas sociales que el actual presidente propuso a inicios del 2023 y que, a la vez, ha logrado superar varios debates en la Cámara de Representantes.



Sin embargo, el articulado no se ha salvado de la discordia, pues diferentes sectores políticos no han ocultado su desacuerdo frente a esta reforma; y Álvaro Uribe no ha sido ajeno a eso.

El exjefe de Estado dejó claro su desacuerdo con el punto que habla sobre la creación de los centros de atención primaria en salud. Según Uribe, no es necesario que se realicen, pues haría que "miles de funcionarios que quieren nombrar no serán promotores de salud, sino agitadores políticos".



Según comentó en su cuenta de X: "Destruyen la Salud para crear colectivos burocráticos. Cerca del 100 % de personas afiliadas al Sistema de Salud demuestra que la afiliación no es problema…".

Destruyen la Salud para crear colectivos burocráticos.



Afirmó que la creación de los centros de atención básica "será un empadronamiento antidemocrático", agregando que el dinero no alcanzaría para su construcción.



No obstante, el político antioqueño propuso respecto a este punto de la reforma a la salud que debe existir una mejor coordinación entre "EPSs, hospitales públicos y privados, dptos, municipios, ministerio".



