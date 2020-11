Falleció el ex candidato a la presidencia Horacio Serpa Uribe

Este sábado, a los 77 años, falleció el ex constituyente, ex ministro y ex candidato presidencial Horacio Serpa Uribe, uno de los políticos con más trayectoria en el país.



La noticia fue confirmada por su hijo, Horacio José Serpa, a través de su cuenta de Twitter. "Con mi familia siempre lo llevaremos en nuestros corazones y recordaremos sus enseñanzas", escribió.



Con inmenso dolor les informo que mi padre Horacio Serpa Uribe ha fallecido el día de hoy.



Con mi familia siempre lo llevaremos en nuestros corazones y recordaremos sus enseñanzas.

El presidente Iván Duque envió un mensaje de condolencia a su familia, al conocer la noticia.



"Tuve el placer de conocer a Horacio Serpa Uribe hace más de 20 años. Lo traté, le conocí su amor por Colombia, su patriotismo y su gran convicción de servir a los menores favorecidos", aseguró.



También dijo que tuvo "el honor de ser su compañero en el Senado de la República y en medio de la diferencias, siempre construimos".



"Hoy la patria ha perdido uno de sus grandes caballeros de la política y le pedimos a la divina providencia que lo tenga en su mejor rincón posible. Horacio Serpa fue un colombiano que mostró el amor por este país", aseguró el presidente Duque.

Lamentamos el fallecimiento de Horacio Serpa Uribe, un gran colombiano que mostró siempre su amor por el país. Mi solidaridad con su familia y con los santandereanos. Hoy la Patria ha perdido a uno de sus grandes caballeros de la política y pedimos a la Providencia que lo guarde.

La muerte de Serpa ya ha generado otras reacciones, entre ellas la del procurador Fernando Carrillo que escribió en sus redes sociales: "Se fue Horacio Serpa, expresidente de la Asamblea Constituyente del 91 y uno de los grandes artífices del Estado social de derecho que ha consolidado el espíritu de nuestra Constitución. Para Rosita, sus hijos, nuestro afecto y dolor por el gran vacío que deja".



El expresidente Juan Manuel Santos también se refirió a la muerte de Horacio Serpa. "Lamentamos muchísimo la partida de Horacio Serpa. Un colombiano ejemplar, un gran liberal y siempre un noble caballero. Nuestras sinceras condolencias a su querida familia".



Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe señaló: "Con el fallecimiento del doctor Horacio Serpa Uribe concluye un ciclo al que nunca le intuí final. Me unió con él una amistad de mucho tiempo, coincidencias y agudas diferencias. Le expresé mi respeto y mi afecto, que reiteré en el período final que compartimos en el Senado".



LARGA CARRERA POLÍTICA



Serpa ocupó cargos en todos los poderes y el único que no pudo alcanzar fue el de presidente de la República.



En su larga carrera pública fue juez, alcalde, concejal, tres veces Representante a la Cámara y varias veces Senador, ministro de los presidentes liberales Virgilio Barco (1986-1990) y Ernesto Samper (1994-1998), procurador general y gobernador de Santander, así como embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA).



Además, junto con el asesinado Álvaro Gómez Hurtado y Antonio Navarro Wolff, actual presidente del partido Alianza Verde, fue copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, que le dio vida a la Constitución que rige al país desde 1991.



Las tres veces que intentó ser presidente de Colombia perdió. En 1998 lo derrotó Andrés Pastrana y las otras dos con Álvaro Uribe en 2002 y 2006.



ESCUDERO DE SAMPER



Uno de los episodios que marcó la vida política de Serpa fue el escándalo del llamado ‘Proceso 8.000’, investigación por las denuncias sobre el supuesto ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña que llevó a la presidencia a Ernesto Samper en 1994.



Serpa fue un férreo defensor de Samper (1994-1998) asegurando que él y el expresidente nunca se enteraron de la entrada de dineros de los hermanos Rodríguez Orejuela, jefes del Cartel de Cali, a la campaña.