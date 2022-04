'Fallo de La Haya garantiza a raizales acceso a bancos tradicionales'

Los derechos de la población raizal sobre la pesquería en las aguas colombianas quedó ratificado con el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el expediente entre Nicaragua y Colombia por los límites geográficos del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

En diálogo con Portafolio, Manuel José Cepeda, coagente de Colombia en La Haya, explicó los alcances de este fallo y los históricos reconocimientos de la CIJ sobre la población raizal y sus derechos económicos.



Asimismo, Cepeda señaló que lo que sigue, una negociación con Nicaragua para un tratado de actividades pesqueras “depende de factores políticos” para el cual en este momento “no están dadas las condiciones”.



En términos de pesca, ¿son los resultados del fallo de La Haya igualmente satisfactorios para Colombia como se ha manifestado en otros aspectos?



En materia de pesca el fallo tiene varias consecuencias positivas para Colombia. Primero, la Armada puede continuar haciendo presencia en el área. Nicaragua trató de sacar a la Armada pero no pudo. Esto es muy importante porque la Armada puede seguir ofreciendo acompañamiento y protección a los pescadores mientras navegan hacia los bancos de pesca ubicados en aguas colombianas.



Segundo, respecto de los raizales, el fallo reconoce su existencia como pueblo de pescadores que tiene una relación especial con el mar que forma parte de su identidad cultural. El fallo garantiza el acceso de los pescadores raizales a sus bancos tradicionales de pesca ubicados en aguas colombianas. Esto les permite navegar libremente a dichos bancos y regresar sin que Nicaragua pueda obstaculizarlos ni quitarles lo pescado.



Tercero, el fallo fue más lejos porque admitió la posibilidad de que los pescadores puedan acceder a bancos de pesca ubicados en aguas no colombianas. Para eso invitó a las partes a llegar a un acuerdo, algo a lo cual Nicaragua se había negado.



En cuarto lugar, en cuanto a la pesca no raizal, Colombia podrá continuar autorizando pesca en aguas colombianas. Finalmente, la Corte rechazó la petición de Nicaragua de condenar a Colombia a pagar una indemnización.



También rechazó la petición de que la Corte abriera una nueva fase para identificar los perjuicios económicos y tasar el monto de una eventual indemnización.



¿Qué significa para los raizales pescadores que la CIJ los haya reconocido y permita su acceso a los bancos tradicionales?



Tiene un gran significado porque en el fallo de 2012 los raizales no fueron reconocidos. Además, los bancos tradicionales de pesca ubicados en aguas colombianas son los utilizados con más frecuencia. Al haberse salvado la zona contigua integral, no solo se obtuvo la reintegración del Archipiélago, sino que se estableció una zona continua de circulación entre todas las islas cercanas a San Andrés, Providencia y Santa Catalina.



¿Qué debe seguir tras la invitación de la Corte a ambas partes a negociar un tratado que incluya las actividades pesqueras?



Lo que sigue depende de factores políticos porque en este momento no están dadas las condiciones para iniciar conversaciones sobre un eventual acuerdo de pesca. El exhorto de la Corte versa solo sobre pesca. En materia de límites el fallo respetó lo que dice la Constitución de Colombia, no hace ningún exhorto y rechazó la petición de Nicaragua en el sentido de que la Corte mantuviera abierta su jurisdicción e hiciera una especie de monitoreo al cumplimento del fallo de 2012 sobre delimitación. Nicaragua fracasó en su intento de mantener este caso abierto. Desde el 21 de abril de 2021 este caso quedó cerrado, lo cual es muy positivo para Colombia y crea un contexto favorable en materia de pesca así como en otros temas.

