En julio se incrementó la brecha de vacunación para los hogares pobres

Durante la presentación del reporte de Pulso Social para el mes de julio, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el director de la entidad, Juan Daniel Oviedo, mostró que, por tercer mes consecutivo, se mantiene la brecha en vacunación entre los hogares pobres y los que no lo son.



Según el reporte, cuando se le preguntó a los jefes de hogares si ya se han vacunado, mientras que en los hogares pobres la respuesta afirmativa fue de 42,8 %, en aquellos que no lo son ya asciende al 66 %, lo que muestra una brecha de 23,2 puntos porcentuales.

“La brecha entre las jefaturas de hogar pobres y aquellas que no se encontraban en situación de pobreza incrementó, pues era de 21 puntos porcentuales en el mes de junio”, explicó Oviedo.



Por el contrario, al revisar la intención de vacunación entre quienes no han sido vacunados, en los hogares pobres se mantiene una intención de 12,4 %, mientras entre los no pobres la proporción está en 6,6 %.



Si bien estas intenciones han venido cayendo mes a mes, a medida que avanza la vacunación, Oviedo destacó que, “a pesar de que se ve una ligera reducción de los jefes no interesados en la vacuna”, se mantiene una rigidez en los hogares no dispuestos a vacunarse.



Por otro lado, en cuanto al avance en la inmunización, la encuesta mostró que, en julio, el 55,3 % de las jefaturas de hogar reportaron tener al menos una dosis, superando a junio (40,6 %) y mayo (20 %).



“Es importante resaltar el avance intermensual, entre junio y julio, de 15 puntos porcentuales, en la prevalencia de las jefaturas de hogar reportando haber recibido al menos una dosis de vacunas contra el covid 19”, indicó Oviedo.



En cuanto al sentimiento de preocupación por el contagio del virus, en julio de 2020, cuando se inició la medición del Pulso Social, 48,4 % de los encuestados se declaró 'muy preocupado', mientras que para julio de 2021 la cifra se ubica ya en 34,4 %.



A julio del 2021, los colombianos estaban menos preocupados por contagiarse con el covid que en el mismo mes del 2020. Vanexa Romero. EL TIEMPO

“Vemos una reducción en el sentimiento actual de preocupación de contagio. Seguramente el haber estado contagiados o el avance en la vacunación puede llevar a una relajación estructural en el sentimiento de preocupación”, dijo el director del Dane.



Por regiones, Cali y Popayán se mantienen como las ciudades donde los jefes de hogar se declaran menos preocupados por vacunarse. “Estamos viendo a más del 20 % de los hogares en esas ciudades reportando estar nada preocupados”, alertó Oviedo.



