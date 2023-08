Realizarán reunión para revisar proyecto de extinción de dominio

José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), habló acerca del proyecto de decreto reglamentario que modifica las normas relacionadas con la extinción de dominio, planteado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Sostenible.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

Mediante su columna de opinión en el portal 'Contexto Ganadero', el alto directivo del gremio de ganaderos criticó el proyecto de ley, manifestando, en un principio, que el título del articulado es engañoso, "pues al eliminar garantías procesales y endurecer los términos de la extinción de dominio, la convirtió en un instrumento sumario y administrativo, es decir, sin la intervención de un juez, reemplazado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), para ‘obligar’ al propietario a la ‘oferta voluntaria".



(Fedegán apoya que se haga una revisión del TLC con EE. UU.).



Según Lafaurie, este es un asunto de alta gravedad, pues el planteamiento del decreto es un "dilema extorsivo, es decir, condiciona a los ganaderos a entregar sus tierras, calificando este acto como "expropiación exprés".



"Semejante mecanismo representó un mensaje contrario a lo que el presidente, pocos meses atrás, calificaba de histórico: el Acuerdo entre Fedegán y el Gobierno para la compra directa y voluntaria de tierras para la reforma agraria, bautizado como ‘Acuerdo para la materialización de la paz territorial’", indicó.



(Observaciones de ganaderos a proyecto para acelerar compra de tierras).



El dirigente gremial también agregó que "los ganaderos seguiremos cumpliendo el acuerdo (…) a pesar de la inclusión del artículo 61, que abre caminos sumarios a la expropiación y alcanzó a destruir la confianza…", añadiendo, en modo de reclamo, que "construir confianza está detrás de los resultados, y los resultados están detrás de la paz".

José Félix Lafaurie y Jhenifer Mojíca Cortesía

Dudas en el aire

Mediante su columna, el presidente de Fedegán recordó la reiteración del presidente Gustavo Petro de no hacer procesos de expropiación de tierras, sino de compra, esto de acuerdo con el acuerdo firmado entre la federación y el Gobierno.



(Proponen que Gobierno subsidie la carne para ayudar a las familias).



"Nosotros no estamos proponiendo expropiación, eso existe en la ley. No necesitamos ley para eso", expresó el presidente de la República en el mes de mayo.



No obstante, esto para Fedegán habría levantado dudas, pues, según expresó Lafaurie, el artículo 61 le restaría garantías a los propietarios de las tierras y convierte en sumaria y administrativa la extinción de dominio.



Mesa de trabajo con Minagricultura

El presidente de Fedegán destacó la apertura de mesas de trabajo del Ministerio de Agricultura: "Allá estará Fedegán y, en el entretanto, los ganaderos seguiremos expectantes".



(Se reabrirán los mataderos en municipios para bajar precios).



Hasta el momento, no se han anunciado fechas para el inicio de estos espacios de concertación entre la federación de ganaderos y la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojíca.



PORTAFOLIO