‘No di ninguna orden a un gremio privado, hice una solicitud’, Petro

El presidente Gustavo Petro se refirió este viernes a la petición que hizo a la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) de suspender la elección del Gerente General hasta la llegada del nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, solicitud que no fue atendida por el gremio, que finalmente votó por Germán Bahamón.

(Lo que viene para el nuevo gerente de FNC tras fricción con Petro).



“Yo no di ninguna orden a un gremio privado. Hice una solicitud respetuosa como responsable que soy de los dineros públicos del Fondo Nacional del Café. No fui escuchado. No está bien censurar candidatos porque son amigos de mis políticas para elegir los rivales”, escribió el mandatario sobre un hilo de Portafolio de la elección del nuevo ‘zar’ de los cafeteros.

Además, el presidente utilizó el espacio para explicar las razones de esa solicitud hecha al gremio cafetero.

(¿No le gustó a Petro la designación de nuevo gerente de los cafeteros?).



“Mi política como lo expresé en mi campaña es apoyar la rentabilidad de la producción del pequeño caficultor, expandirla, asociarlo y lograr que del precio internacional vaya más al productor directo. Propuse industrializar más al café y protegerlo de importaciones”, escribió Petro este viernes.

Finalmente el presidente dijo que “no está bien que en el Congreso cafetero hayan cercenado la democracia. Nunca se debió vetar candidatos solo para escoger quien se pudiera oponer al Presidente”.

PORTAFOLIO