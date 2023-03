Pasivo pensional: nueva alerta de Fedesarrollo

Uno de los llamados que han hecho varios expertos, académicos, gremios y empresarios al Gobierno es analizar el impacto conjunto de sus paquetes de reforma al sistema de seguridad social: laboral, pensional y salud (a pesar de que esta última se tambalea ante la falta de apoyo de los partidos en el Congreso).



Por ello el centro de estudios económicos Fedesarrollo presentó un análisis sobre las reformas laboral y pensional, en el que asegura que el impacto fiscal de la reforma pensional se traduciría en un aumento de 30,2 puntos del PIB en el pasivo del sistema de protección en la vejez.



Según la entidad, este aumento se descompone en un alza de 12,5 puntos del PIB producto del pilar solidario, 8,4 puntos del PIB por el pilar semicontributivo, y 9,3 puntos del PIB en el pilar contributivo.



Fedesarrollo mencionó, además, que sus estimaciones difieren de lo presentado por el Ministerio de Hacienda, que en días pasados aseguró que con el proyecto el pasivo pensional se reduciría en 12,3 puntos del PIB.



“El Ministerio de Hacienda no incluye en el costo de la reforma el valor del pilar solidario, que es el más costoso de todos (12,5 puntos del PIB de acuerdo con nuestros cálculos). Este valor debe incluirse porque lo relevante para la sostenibilidad fiscal es el costo fiscal del nuevo sistema de protección en la vejez, no solo el de uno de sus componentes”, indicó la institución.



Además, el Ministerio hace los cálculos con corte al 2070, un cálculo que, según Fedesarrollo, tiene el inconveniente de dejar por fuera 30 años en donde el sistema de protección se vuelve más deficitario que en la situación actual, mientras que Fedesarrollo hace sus estimaciones al año 2100.



“El Ministerio es más optimista en el supuesto de la tasa de interés real usada para descontar los flujos netos del sistema: usa una tasa del 4%, mientras que la usada por Fedesarrollo es de 3,4%”, dijo la entidad.



El director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, concluyó que la reforma pensional “apunta en la dirección correcta”, pero que su versión actual genera “una afectación excesiva en el ahorro privado, aumenta el pasivo pensional en su componente contributivo y, en las condiciones actuales genera un ahorro insuficiente”.



Por el lado de la reforma laboral, Fedesarrollo reconoce que si bien ese proyecto se enfoca en proteger a los actuales empleados formales, sus medidas tendrán consecuencias indeseadas en los ocupados informales y los desempleados.



“Los objetivos de aumentar la cobertura pensional y reducir la informalidad laboral son realmente dos caras de una misma moneda: no será posible mejorar la cobertura en el sistema obligatorio de pensiones si no se hacen esfuerzos por reducir la informalidad laboral”, indicó Mejía.



