'Constitucionalidad de emergencia en La Guajira no es clara': Fenalco

La Federación Nacional de Consumidores (Fenalco) se pronunció ante la eventual ratificación del estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira por parte del presidente Gustavo Petro.

Mediante un comunicado, el gremio aseguró que el estado de emergencia carece de claridad en su objetivo de desarrollar las soluciones que esta misma propone para el territorio.



"Corresponde a la Corte Constitucional determinar si la falta de agua y la desnutrición infantil, que son problemas estructurales y que vienen de tiempo atrás o para el caso del Fenómeno de El Niño, que es un evento futuro, del cual no se conocen las consecuencias; constituyen hechos sobrevivientes, que le den la validez legal a la declaratoria de emergencia o si, por el contrario, se podrían atender con facultades ordinarias y sin necesidad de recursos extras, sino del presupuesto vigente de la Nación", explicó Fenalco



Adicionalmente, la asociación hizo énfasis en departamentos del país que también se encuentran enfrentando situaciones parecidas a La Guajira, mencionando la falta de acceso al agua potable, y la mortalidad infantil.



"Claramente, acompañamos la necesidad de que el Gobierno Nacional atienda de forma eficiente, rápida y definitiva la crisis por la falta de agua potable y mortalidad infantil, no solamente en la Guajira, sino en departamentos como Vaupés, Vichada y Chocó, donde la situación es igual o más grave. Sin embargo, la solución de este drama, evidente desde tiempo atrás, incluso antes de la reforma tributaria del año pasado, debió considerarse dentro de la adición presupuestal de cerca de 17 billones de pesos, aprobada recientemente, en condiciones constitucionales ordinarias", afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.



Por último, desde Fenalco mencionó que es necesario que haya un control político al estado de emergencia, pues este, según la Constitución, permite al presidente expedir decretos "con el efecto material de una ley, reuniendo en el Gobierno, no solo las facultades ordinarias del ejecutivo, sino también las del legislador".



