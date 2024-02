Fenalco insta al respeto por la institucionalidad en medio de tensiones políticas

Archivo Particular

En respuesta a las polémicas declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre un posible rompimiento institucional y con respecto a la solicitud que hizo a la ciudadanía para que se manifestara en las calles, la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO) se pronunció a través de su presidente, Jaime Alberto Cabal en un comunicado.



Así, Cabal destacó la importancia del respeto por la institucionalidad, la separación de poderes y los órganos de control como elementos esenciales para la estabilidad y desarrollo del país.



Hay que recordar, que en diferentes oportunidades el mandatario, ha dicho que buscan 'derrocar', 'tumbar' o dar un 'golpe blando' al gobierno Progresista que él lidera.



Esto, sumado a la controversia por el allanamiento de la sede de Fecode por parte de la Fiscalía, en el marco de una investigación sobre presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro.



Ante la situación actual, el sindicato hizo un llamado a la unidad y al trabajo conjunto en beneficio de Colombia, subrayando que las vías de hecho no son el camino adecuado para abordar los desafíos que enfrenta la nación.



"Es el momento de unirnos a trabajar por nuestro objetivo común que es Colombia, por supuesto no son las vías de hecho el camino para avanzar en esta difícil tarea. Es papel esencial del presidente lograr escuchar las diferentes voces con la sensatez y aplomo que necesita un líder. Desde el empresariado hemos extendido puentes, que seguirán abiertos para trabajar mancomunadamente en beneficio de todos los colombianos", expresó Cabal.



Además, el representante de los comerciantes resaltó la necesidad de activar canales oficiales de comunicación, alejándose de la inmediatez y poca rigurosidad presentes en las redes sociales.



Hizo hincapié en que estas plataformas no contribuyen a una discusión sana en el marco de la democracia, pues allí hay noticias sin confirmar, perfiles falsos y muchas veces se utiliza un lenguaje inapropiado.



SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio