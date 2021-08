Filtración de contratos pone en riesgo la vacunación, dice el Gobierno

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, señaló que la revelación de los contratos de adquisición de vacunas con Pfizer y AstraZeneca es un incumplimiento “que plantea un riesgo” para el plan de vacunación, dado que actualmente se están realizando negociaciones para 2022.



Ruiz dijo que esta es una situación compleja, pero que desde el mismo momento en que se conoció la filtración de la información se entablaron conversaciones con ambas casas farmacéuticas.



Al dar detalles de las conversaciones, manifestó que se explicó que no hubo ningún tipo de filtración de parte del Ejecutivo. Por ejemplo, en el caso de AstraZeneca, “ellos manifestaron no estar conformes, pero en general no hubo consideración sobre posibles implicaciones”.



En el caso de Pfizer, detalló el ministro, ese contrató se firmó a nivel global, se entregaron las explicaciones del caso y “ellos desde ayer lo elevaron a nivel global. Estamos pendientes de esperar la respuesta de ellos; esperamos que con la decisión del Consejo de Estado de hacer las denuncias, bajarle un poco la implicación y riesgo”.



Frente al porqué de las molestias de los laboratorios, manifestó que “es un tema de prevención frente a los riesgos de la industria, frente a la posibilidad de riesgos inherentes a los periodos del desarrollo de las vacunas”, pues cuando se firmaron esos contratos, las vacunas tenían realmente poco periodo de desarrollo y se habían generado algunas características y condiciones bajo las cuales el desarrollo se había hecho más rápido.



Por su parte el presidente Iván Duque manifestó que "no se puede descartar ningún tipo de acción porque claramente se trataba de información confidencial y que puede poner en riesgo el desarrollo del Plan Nacional de Vacunación, por eso estamos trabajando rápidamente con las farmacéuticas para evitar que esto afecte la circulación de más vacunas en el territorio colombiano", dijo el jefe de Estado.



El mandatario expresó su preocupación por lo ocurrido y por eso dialogó con la presidenta del Consejo de Estado, la magistrada Marta Nubia Velásquez Rico, que también dijo que "está muy preocupada (...) porque se trata de información confidencial para garantizar el cumplimiento de los contratos de suministro de las vacunas".



