Fiscalía citará a comisionado de Paz por reunirse con ‘Iván Márquez’

El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, anunció este miércoles que el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, será citado a declarar la próxima semana por haberse reunido con Luciano Marín Arango, alias 'Iván Márquez', líder de la Segunda Marquetalia, una de las dos mayores disidencias de las Farc.





(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

"El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, informó que había conversado con este sujeto en territorio nacional. Esta persona tiene procesos abiertos en la Fiscalía, tiene una orden de captura con fines de extradición", expresó Barbosa en una rueda de prensa.



Por esa razón, dijo, Rueda será llamado a la Fiscalía la próxima semana para que "explique las circunstancias de tiempo, modo y lugar a partir de las cuales tuvo contacto con este sujeto que está por fuera de la ley".



"No es simple y llanamente que los funcionarios públicos puedan hacer lo que consideren pertinente, sino que ellos, incluso, también tienen un deber de denunciar y ese deber de denunciar está en poner a personas que están por fuera del ordenamiento jurídico a disposición de las autoridades judiciales o entregar la información pertinente", añadió Barbosa.



(Vea: Así vigilará la Fiscalía el desarrollo de las elecciones regionales).



En Colombia y con buena salud



El comisionado Rueda dijo el domingo en una entrevista con el diario El Tiempo que se ha reunido tres veces con 'Iván Márquez', que fue jefe negociador de las FARC en los diálogos que llevaron a la firma del acuerdo de paz de noviembre de 2016.



Expresó además que Márquez "está en Colombia" y su estado de salud es bueno.



Rueda indicó que con la Segunda Marquetalia hay "una comunicación en fase exploratoria y una propuesta de preagenda de diálogo", proceso en el que supuestamente ha participado el jefe disidente



"Él está acá y ya es cuestión (de) que él tome la decisión de aparecer", aseguró el alto comisionado, quien agregó que el jefe guerrillero "tiene sus cinco sentidos".



"Hemos conversado tres veces y esos intercambios han sido presenciales y con testigos. Siempre lo he hecho así para que no se diga que se está pactando impunidad", explicó.



(Vea: Caso Sarabia: imputarán a policías por posible uso ilegal de polígrafo).



Deserción y supuesta muerte

Danilo Rueda fue designado como comisionado de Paz. Archivo

En agosto de 2019, casi tres años después de firmar la paz "Iván Márquez", que fue también el número dos de las FARC, anunció que retomaba las armas al frente de la disidencia Segunda Marquetalia, en referencia al lugar de nacimiento de las FARC hace más de medio siglo, por supuestos incumplimientos del Gobierno a lo pactado.



El año pasado se informó de su supuesta muerte en un atentado perpetrado por otro grupo armado con el que la Segunda Marquetalia se disputaba la frontera colombo-venezolana.



Sin embargo, esa disidencia achacó el ataque a las fuerzas de seguridad colombianas y desmintió el fallecimiento, y en septiembre pasado el Gobierno colombiano confirmó que Márquez estaba vivo, pero "enfermo, convaleciente".





(Vea: Cómo puede denunciar un delito electoral en las elecciones regionales).



EFE