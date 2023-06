María Isabel Urrutia, imputada por celebración irregular de contratos

La Fiscalía General de la Nación presentará una solicitud de audiencia de imputación de cargos a la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, por aparentemente haber firmado, sin requisitos legales, más de 106 contratos, entre de prestación de servicios y apoyo a gestión, durante su labor en la cartera.

Según el organismo judicial, Urrutia dio por terminados esta cantidad de contratos luego de que el presidente Gustavo Petro le solicitara su renuncia de manera pública el pasado 28 de febrero.



De acuerdo a cómo menciona la Fiscalía, las pruebas de estos hechos son las actas de terminación anticipada de cada contratista, en las cuales la exministra y medallista olímpica en levantamiento de pesas habría detallado su culminación por "motivos personales".



Sin embargo, la exjefe de cartera habría reintegrado contractualmente a estas personas cuatro días después, pero con un término más extenso, el cual llagaba hasta el 31 de diciembre.

"En la investigación se estableció que los contratos fueron celebrados nuevamente en aparente desconocimiento de las normas de contratación pública", menciona la Fiscalía.



Ante estas razones, el ente imputará a Urrutia ante la Corte Suprema de Justicia por "el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales". No obstante, no se hará solicitud de medida de aseguramiento para la exministra.



PORTAFOLIO