Formalización enfrenta a mineros con Gobierno

La política de formalización minera que adelanta el Ministerio de Minas y Energía (MME) tiene las dos caras de la moneda.



Para Jaime Gallego, vocero de la Mesa Nacional Minera, esta política se queda corta con respecto a la realidad de la minería tradicional y ancestral, porque es “una formalización que no es acorde al territorio”.



Por su parte la viceministra de Minas, Sandra Sandoval, afirmó que es un buen negocio porque le permite a los mineros obtener “una remuneración justa por su actividad, que puedan comercializar su producción y tener trazabilidad de sus operaciones”.



La meta es formalizar a 27.000 mineros. Tienen identificados 34.000 mineros interesados en el programa, de los cuales más de 4.650 han alcanzado la legalidad, 15.000 están en tránsito y otros 15.000 tienen vocación de legalidad.



'ESTATUS AL MINERO INFORMAL Y ANCESTRAL'

Jaime Gallego, vocero de la Mesa Nacional Minera. MNM

¿El plan de formalización minera es efectivo?



No. No hay una política pública de estado que reconozca con los requisitos de ley a los mineros tradicionales y ancestrales. No hay un mecanismo para su caracterización y para diferenciar los mineros informales de las tareas ilícitas de extracción.



¿Cuál es el malestar de la Mesa Minera?



Es por dos proyectos de ley que cursan en el Congreso de la República cuyo autor es el Gobierno. El primero, el 059 que aumenta las penas para la minería ilegal, y el segundo, el 283, que tipifica los delitos ambientales. Ambas iniciativas penalizan y judicializan a todos los mineros ancestrales, ya que los respectivos articulados se basan en argumentos en la criminalización de la actividad extractiva, más no en diferenciar a la minería informal de la ilegal.



¿Cuál es el mayor reparo al programa?



Fue solo hasta con la llegada de las multinacionales mineras que el Gobierno comenzó a hablar de formalización minera, sin tener en cuenta que los mineros ancestrales son los primeros en el territorio y que han construido país. Ahora no quieren reconocer el arraigo y la ancestralidad minera.



No reconoce que desarrollamos proyectos mineros con ambientalidad y sostenibilidad. Esto nos perjudica en la comercialización del oro que producimos, ya que el área pertenece a un título minero entregado a una multinacional.



¿Cuál es la propuesta que ustedes hacen?



Proponemos la unificación de dos proyectos de ley de origen parlamentario. Son el 314 de la senadora Nora García y el 244 presentado por el senador Jorge Robledo. Estas dos iniciativas le darían un vuelco al Código Minero para beneficiar a los mineros tradicionales y ancestrales. Marca la pauta para establecer esa caracterización para diferenciar nuestra actividad de la minería ilegal.



¿La formalización minera es eficaz?



La política de formalización minera que adelanta el MME se queda corta con respecto a la realidad de la minería tradicional y ancestral. Es una formalización que no es acorde al territorio.



‘MINEROS DEBEN CONVERTIRSE EN EMPRESARIOS’

Sandra Sandoval, es la viceministra de Minas. MinMinas

¿Qué beneficios deja la formalización minera?



La minería a lo legal es un buen negocio para todos e implica que los mineros obtengan una remuneración justa por su actividad, que puedan comercializar su producción y tener trazabilidad de sus operaciones. Con los mecanismos de inclusión financiera que trabaja el MME, los mineros legales tendrán una mayor posibilidad de tener financiación debido a la trazabilidad de sus operaciones dentro del marco legal.



¿Cuál es el balance del programa?



La meta es formalizar 27.000 mineros en este cuatrienio. Hemos identificado 34.000 mineros en el país que le apuestan al programa, de los cuales más de 4.650 han alcanzado la legalidad; 15.000 están en tránsito y otros 15.000 tienen vocación de legalidad.



¿Cuál es el marco legal para la formalización?



Se enfoca en agilizar los trámites por las autoridades mineras y ambientales; identificación de mineros interesados en desarrollar su actividad bajo el amparo legal, contando con apoyo de alcaldes; sensibilización de los distintos mecanismos a los mineros y autoridades territoriales; facilitación de diálogo entre mineros para promover coexistencia; y articulación interinstitucional a nivel nacional y territorial para crear redes de apoyo.



¿Cuáles son los retos en la tarea de formalización?



Los mineros deben convertirse en empresarios, y trabajamos por facilitar ese tránsito a la legalidad. La agilización de trámites ante las autoridades mineras y ambientales es uno de los grandes retos que tenemos como Gobierno.



¿Las multinacionales apoyan la formalización?



Los titulares mineros, en general, pueden apoyar los programas de formalización a través de asistencia técnica y acompañamiento, buscando transmitir conocimientos y técnicas para mejorar los procesos mineros y ambientales, así como las prácticas empresariales. También se apoya el proceso de comercialización con miras a reducir los márgenes de intermediación.