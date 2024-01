'La Amazonía no se cuida con limosnas': presidente Petro en foro en Davos

El presidente Gustavo Petro cumplió ayer su agenda de participación en el Foro Económico Mundial que se realiza en Davos, Suiza, donde nuevamente se refirió a su propuesta de cambiar deuda pública por protección del medioambiente, especialmente en la Amazonía, región que reiteró que requiere una acción climática urgente.



Según Petro Urrego, para salvar la selva amazónica se requiere de una importante inyección de recursos, que calcula sobre los 2.500 millones de dólares por año, resaltando que esto requiere un cambio de deuda pública por acción climática y no de limosna.

“Necesitamos un flujo de aproximadamente 2.500 millones de dólares al año para lograr revitalizar el espacio ya deforestado y para mantener a través de los años la construcción de una bioeconomía, es decir, de una economía con la selva y no contra la selva, lo que implica sostenerla”, indicó.

Amazonía iStock

Durante su participación en el foro de Davos, agregó que el país puede financiar esa acción climática que, según su concepto, necesita la selva amazónica para salvar un ecosistema que considera vital para salvar el planeta.

“Para el caso colombiano lo que proponemos no es cooperación. Lo que proponemos es que nosotros mismos podemos financiar la acción climática que se necesita para la selva, pero para ello necesitamos liberar nuestros propios recursos en la cuantía de 2.500 millones de dólares al año”, explicó el Presidente Petro.

Agregó que “si no se afecta el sistema financiero a escala global, no hay mecanismos para financiar la acción climática que se necesita” y que si no se salva esta región, el mundo irá a un punto de no retorno.

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Portafolio