Fracking: Ecopetrol no saldrá de su operación sin un análisis juicioso

Archivo particular

Este lunes Ricardo Roa inició su trabajo como presidente de Ecopetrol, la principal compañía del país. Tras haberse presentado y dar las claves de su gestión, aclaró dudas sobre la operación de fracking que actualmente tiene la compañía.

Se trata de la producción de crudo con esta técnica en la cuenca del Permian en Estados Unidos, en la que está desde 2019. Los resultados financieros de esta muestran que su margen de Ebitda es el más alto de todas las operaciones.

Al respecto, Roa señaló que no saldrá de ningún activo hasta no analizar su estado. Matizó que "una empresa responsable que se deba a su gobierno corporativo no toma decisiones de invertir o desinvertir sin un ejercicio racional y juicioso económico".

Señaló que antes de tomar una decisión de ese tipo se debe tener en cuenta qué objetivos se tendría con ese dinero, además teniendo en cuenta su alto nivel de rentabilidad, para cuya salida se debe considerar el efecto en los accionistas.

Para el caso de los pilotos usando esta técnica que se habían otorgado en Colombia, explicó que tendrá que revisar el estado de los contratos y que en la medida en que "haya cláusulas para salir de estos contratos" habrá que analizarlas "en el marco de lo que sea debidamente aplicable en la responsabilidades adquiridas con la contraparte".

Cabe recordar que en septiembre del año pasado, Ecopetrol pidió a la Agencia Nacional de Hidrocarburos suspender por 90 días los contratos de Kalé y Platero, ubicados en Puerto Wilches, Santander.

